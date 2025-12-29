李居明-馬年風水展開幕 豬肖成功懶不得｜李居明大師會客室

《馬年運程》已經出版！如何迎接「赤馬紅羊」年，我在運程書的首頁寫了七個字「馬年萬事講平安」。從九宮飛星來看，明年的風水布陣找不到一個方位是可以丁財兩得，兩全其美，由於是吉凶參半，所以招財和化煞要同時進行，這也是九運二十年的特色，人人要習慣這種新的世運，事實上，好與壞只在乎你從哪個角度去看而已！一個內心強大的人，自然是不驚不懼，穩如泰山。所以，告訴自己「你比想像更可愛！更成功！」共勉之！

豬肖運程排行榜首

屬豬的朋友，我要恭喜你們了，因為在2026年，你在十二生肖運程排行榜上是排第一的！

豬肖在馬年有「紫微」、「龍德」和「地解」三顆超強吉星拱照。以我多年的經驗來說，哪一個生肖有這些吉星照着，哪一個生肖在當年就是超級好運，榮登榜首運氣稱冠，而且好運是由頭帶到尾，從頭贏到尾的！

豬肖總是精力旺盛的，我曾跟大家說過，無論是在八字中的年、月、日、時哪一柱也好，只要有豬的「亥」字，那個人的活動能力都是非常強的。全紅嬋、劉翔都是屬豬的，可說是表表者了。

有超級吉星加持，好運既臨，屬豬的朋友在2026年就不要放假了，必須好好利用你無窮的精力。為甚麼呢？記着我這個理論：當你走運的時候，你就不要放假，原因是你可以用盡你的時間去開墾更多東西，例如，乘着運勢播更多的種子，開展更多的項目，還有建立多些好的人緣，用作未來堅實的儲備。正因為你走好運中，所以，你建立的人緣和所有東西，都會在未來為你帶來更多很好的收穫。所以，這個2026年懶不得、停不得！

大師應邀於家燕姐主持、新城電台的《開心大派對》中大談馬年如何行大運，節目將在1月3日及1月10日下午三時播出，關心明年運程的讀者們記得準時收聽了！

搞定流年三大凶星

由於豬肖人在來年有超級大吉星拱照，就算有凶星也毋須擔心了。在運程的課題上，其實人之所憂只有三種，即五黃煞、二黑病符和三碧是非星，但多可以在風水上擺平。

五黃煞很容易引發絕症或大災難，二黑病星會令人「病到七彩」，而三碧除了帶來是非，還引伸成為「賊星」，也包括被騙。這些凶星聽起來很是可怕，但只要在風水佈局上搞定流年的三大凶星，無論來年遇到病符、五鬼、官符等凶星，全都不能生效。

今年除了與江美儀及林記在商台的《潮爆開運王》節目，我亦會在1月3日及1月10日，一連兩周六的下午三時在家燕姐主持、新城電台的《開心大派對》中出現，大談馬年 如何行大運。關心明年運程的讀者們記得準時收聽了！

