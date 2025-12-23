房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
每年臨近年尾，不少機構都會印製月曆送贈市民，以表心意。近日，有居住在觀塘秀茂坪的公屋市民在社交平台上分享，指香港房屋委員會及房屋署今年派發的月曆，竟然是「大掛曆」，與以往的迷你手掌尺寸的細版本截然不同，引來其他公屋住戶熱烈討論，反應各異。
日前，有名居於觀塘秀茂坪安達邨的網民，在facebook專頁「公屋討論區」中上載一張大月曆的相片，並留言表示「今年竟然派...大掛曆」，並指「住咗幾年都係派…細…的」，以及「多謝房署」。這則帖文迅即引起其他公屋住戶的關注，紛紛留言分享自己屋邨的派發情況。
帖文一出，不少網民都表示非常羨慕，指自己收到的月曆尺寸與事主有別。有網民留言慨嘆「房協輸了，得細檯曆」，更有人表示「我條邨無，但隔離村有，好奇怪」。而綜合網民留言，房署派發的月曆尺寸似乎並無統一標準，有公屋戶稱「幾年都係派4R size月曆」、「我果度派手掌咁大嘅」，亦有人表示「我條邨年年派細個嘅月曆，今年都係一樣派細個嘅」。
不過，亦有部分網民表示自己一直都也收到大月曆︰「住咗幾年都係大size，老人家屋企都係大size，而家先知原來有細」。更有人表示其居住的屋邨福利更佳，「我地邨派一大一迷你兩個喎！」，甚至有居住青衣的公屋住戶表示，其屋邨「大、中、細三個都有可以攞齊」，福利之好羨煞旁人。
