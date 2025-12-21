Uniqlo羽絨外套保暖度排名！日媒推薦10大背心/外套/PUFFTECH 第一位「專為北海道而設」

Uniqlo羽絨外套保暖排名｜說到平價又兼具機能性的服飾品牌，Uniqlo絕對是港人熟悉的首選。近日，日本媒體《UOMO》針對Uniqlo 2025年冬季系列的羽絨外套進行了實測，並按照保暖程度進行了排名，選出10款既保暖又時尚好看的外套，價格只是港幣$299起。其中一款羽絨大衣更被譽為「北海道等級」的保暖神器！即睇日媒推薦 Uniqlo十大保暖單品。

第9&10位Uniqlo背心款薄外套 隨身携帶作內搭

排名第9及第10位的都是背心款薄外套。第10位「PUFFTECH 薄背心」（$299）是主打輕盈而保暖，設計輕薄、簡單、無多餘花巧款式，可以捲起放入袋內。日媒大讚此款最適合在氣溫變幻不定時隨身攜帶，作為西裝或其他款式外套的內搭來加強保暖效果，適合穿著的溫度在16度左右。

第9位是另一款PUFFTECH背心（特價¥4,990，約$248），功能與第10位相似，不過這款外套在香港未有售賣。

超輕型羽絨與PUFFTECH外套並列 保暖易收納

排名第8位的是「男女通用拼接 PUFFTECH 外套」（$499），這件外套是「SWEDEN ATHLETE COLLECTION（瑞典運動員）」聯乘特別款，衣袖採用了特別設計，特別輕薄透氣。

「超輕型羽絨外套」及「PUFFTECH 外套」則被日媒選為並排第6位。兩款外套價錢一樣（原價$499，特價$399），外觀亦極為相似，是最基本的標準羽絨外套款式。分別在於「超輕型羽絨外套」的填充物是傳統絨毛，而「PUFFTECH 外套」是使用新纖維科技，官方形容比羽絨更快乾，亦不易塌陷變形，可捲起收細携帶。日媒評測，兩款最適合穿著的溫度都是介乎12-13度左右。

香港有售最保暖款 Hybrid/PUFFTECH連帽外套

排名第4及第5位的分別是「男女通用 Hybrid 羽絨連帽外套」（原價$799，特價$699）及「 PUFFTECH 連帽外套」 （原價$599，特價$299）。兩款都是外觀時尚型格的款式。「PUFFTECH 連帽外套」採用功能性填充物料，外層布料防水，保暖舒適。「 Hybrid 羽絨連帽外套」是混合羽絨外套，在需要保暖的部位用上蓬鬆高品質羽絨，表面有防水效果，設計型格，是香港買得到的款式之中最保暖的一件。日媒評價，保暖程度可抵擋10度以下寒冷天氣。

Uniqlo最保暖外套第一位 90%羽绒「為北海道而設」

最後是第1至3位，可能太過耐寒，三款外套均暫時未有在香港售賣。第3名是一件無縫羽絨服，日本賣 ¥14,900（約$743），設計簡約、羽絨含量飽滿，可抵禦10度以下的天氣。第2名是一件長身的混合羽絨服（¥14,900，約$743），夾層是保暖的羽絨，外觀則是時尚型格的防風防水設計，被日媒形容為「配襯西裝的不二之選」。

被日媒評為UNIQLO 最保暖外套第1位的是一件有帽超保暖羽絨外套「ウルトラウォームダウンコート」特價後 ¥22,900（約$1,143）。這件大衣有很多保暖的小細節，長身設計、帽的邊緣帶有毛毛、袖口防風、腰間有暖手口袋，填充物料用上90%的羽绒以及10%的羽毛。日媒形容，這件外套是專為北海道而設計，可抵禦攝氏5度或以下的嚴寒天氣，在日本亦僅於部分大型商店及線上有售。





