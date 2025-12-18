Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人二手平台買貓糧竟收「腐爛垃圾」？ 拆袋驚見已使用衛生巾/罐頭殘渣 網民震怒：心理變態！

生活百科
更新時間：14:58 2025-12-18 HKT
發佈時間：14:58 2025-12-18 HKT

在二手平台網購要小心被騙！早前，有網民在社交平台上發文，指她在二手平台購買貓糧，不料收到的竟是一袋「腐爛垃圾」，入面有已使用的衛生巾、罐頭殘渣等垃圾，味道更是惡臭難頂，讓事主怒轟賣家「噁心同恐怖。」事後她立即聯絡賣家，惟對方沒有任何回覆，最後事主決定報警處理。帖文引起網民熱議，不少網民感震驚，直言「條友心理變態」，即看下文了解詳情。

港人二手平台買貓糧竟收「腐爛垃圾」？ 拆袋驚見已使用衛生巾/罐頭殘渣

早前，有網民在Threads上發文，指因家中的貓糧已用完，加上需要等待寵物店到貨，於是心急之下在二手平台Carousell購買貓糧，「之前都試過咁做，正常係全新未開封，所以今次都冇太多戒心。」事主找到的男賣家出價比網店便宜數十元，加上標明是全新貓糧，事主遂決定購買。她原本想順豐快遞收貨，惟對方堅持在地鐵站面交，加上交收時間是早上，事主趕着上班，因此交收完沒有檢查就匆匆離開。

不料，事主下班回家後一拆開包裝，隨即一股腐臭味傳出，裏面竟然是一袋「腐爛垃圾」，「疑似用過嘅 M巾、垃圾袋、食完嘅罐頭……全部黐埋一齊。」事主立即衝去垃圾房處理，「一邊影相一邊反胃到想嘔。」

事主再聯絡賣家但沒有回覆 後續已報警處理

之後事主再次檢查賣家上傳的「貓糧」照片，才發現有拍到包裝已經開啟過，但她當時太心急沒有看見，「即使係咁，我點都唔會諗到入面係垃圾，仲要係『腐壞到爆』嗰種。」事後，她不斷聯絡賣家，惟對方一直沒有回覆，「如果佢係有心咁做，只可以用惡心同恐怖去形容。」事主最終決定報警處理，「已報警，警方表示因為我已經收到貨，所以唔涉及詐騙，建議我搵海關，因為對方違反商品說明條例。」

最後，事主公開賣家Carousell帳戶等的個人資料，並奉勸大家下次在二手平台購物時一定要小心，「面交一定要檢查，唔好再喺網上買開過封嘅食物，唔好貪方便、平，（你）永遠唔知對面係乜人，或者入面有乜。」

網民震怒：心理變態！

帖文引起網民熱議，不少網民怒轟賣家「心理變態」，「嘩大癲！190蚊賣垃圾俾人！你有出價，照俾一星佢，就算佢唔接受，個負評會喺14日後自動出現，即刻同carousell舉報account，佢再唔覆你就報警，send埋證明俾carousell」、「好癲，佢仲要堅持面交，樓主你要唔要搵個師傅睇睇保平安，都唔知係咪啲過衰運儀式嚟」、「佢仲要堅持要面交，呢下先大癲！通常面交一定會check，佢就係想你check，白卡處處有」、「上網賣嘢呃人呃到咁樣真係第一次見，千祈唔好放過佢。」

圖片及資料來源（已獲授權）：Threads@hangyodonnco

文：Y

