港人銅鑼灣遇「區歐歐陽同宗會」 三姓背後原來有段古？ 網民爆笑：講出嚟俾人以為漏口

中國姓氏眾多，不少姓氏背後更有一段源遠流長的歷史。近日，有網民途經銅鑼灣一幢舊式唐樓時，發現掛有「區歐歐陽同宗會」的門牌，遂發文上載至社交媒體分享，隨即引起網民熱議，笑言「講出嚟比人以為漏口」、「區歐歐賣割」。翻查資料，原來「區」、「歐」及「歐陽」這三個姓氏源自同宗一脈，背後更有一段故事，即看下文了解詳情！

港人銅鑼灣遇「區歐歐陽同宗會」 三姓背後原來有段古？

近日，有網民在Threads發文分享，指早前途經銅鑼灣勝華樓時，在樓下門牌處看見「區歐歐陽同宗會」，笑言「讀起上來好似漏口咁。」區歐歐陽同宗會，由「區」、「歐」及「歐陽」三姓組成，根據廣東新會的《區渭泉祖家譜》，三姓屬於同宗一脈，其後人一概不通婚。

那麼為何最後會分成三個姓氏？據《新唐書》、《路史》及《姓氏考略》記載，歐陽姓最早追溯至夏朝，出自姒姓，當時夏君主姒少康封庶子無余於會稽，到了越王無疆，被楚所滅，「越王無疆次子，封烏程歐餘山之陽，為歐陽亭侯，後有歐氏，歐陽氏。」由此可知，歐氏和歐陽氏屬於同宗；至於「區」氏起源，有指是漢景帝賞識當時的富商歐安，認為他才德兼備，何「欠」之有，應去「欠」為「區」，於是歐安改姓為區安，從此就有「區」、「歐」及「歐陽」三姓。

網民爆笑：講出嚟俾人以為漏口

帖文引起網民熱議，有人笑言「區區有鬼故，唔通歐歐有鬼故」、「歐陽震華、區瑞、歐瑞偉都入得呢個宗親會」、「我想知有冇『施師司徒』、『朱褚諸葛』、『歐陽陽楊』、『司徒陶屠』、『龔鞏貢谷』嘅相關團體」、「講出嚟俾人以為漏口」、「南區以前有個姓區的區議員，南區區區議員。」

有網民則分享，指曾於馬來西亞檳城遇上類似的同宗會，「馬來西亞徐余涂佘同宗會」；有網民補充，指大樓外牆的招牌亦是出自區姓書法家之手，「大樓外『區歐歐陽同宗會』幾個大字，係出自書法家區建公。」

圖片及資料來源：Threads@steven_ngwl

文：Y