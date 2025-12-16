Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

再有八達通明年初失效！響「嘟～嘟嘟」聲請即換卡 2大方法免手續費

生活百科
更新時間：12:35 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:35 2025-12-16 HKT

每日陪伴香港人穿梭都市、消費購物的八達通，已成為生活中不可或缺的一部分。八達通宣布第25批租用版八達通即將於2026年2月28日到期，提醒受影響的用戶及時更換。換卡計劃與過去一樣，提供了兩種便捷的升級方式，用戶可選擇將實體卡轉移為手機八達通，或親臨服務站換領新卡，確保日常支付暢通無阻。

如何知道自己是否需要換卡? 八達通設服務站更換實體卡 

對於習慣使用實體卡的用戶，最簡單的方法，就是留心聽聽拍卡的聲音。當你用八達通搭車或買嘢畀錢時，如果聽到平時「嘟」一聲，變成了「嘟～嘟嘟」三聲特別提示聲，屬於需要更換的批次，應在失效日期前完成更換。 如果用戶在拍卡時聽到「嘟～嘟嘟」的特別提示聲，即表示該卡若八達通卡失效超過一年仍未更換，將可能被收取行政費用。

受影響的八達通號碼批次：

  • 24000001 - 24005000
  • 24006001 - 24506000
  • 39051001 - 39137000
  • 59050001 - 59119000
  • 87000001 - 87004000
  • 89730001 - 89857000
  • 90220001 - 90320000
  • 91249001 - 91362000

失效日期：

2026年2月28日

換卡方法一：習慣用實體卡？去「八達通服務站」免費換新卡

如果你想繼續用實體卡，換卡過程非常簡單。

如何換卡？

只要帶住你張會發出「嘟～嘟嘟」聲的舊八達通，去到指定港鐵站或商場裏面的「八達通服務站」，在機上按照螢幕指示拍幾下卡，就可以即時攞到一張新卡，完全免費。

舊卡儲值與服務會受影響嗎？

舊卡裏面的按金、餘額，以及大部分已經登記好的服務，例如消費券、交通津貼、門禁卡等，都會自動轉到新卡，保證用得方便。

換卡方法二：升級手機八達通

科技越來越方便，你亦可以選擇將實體八達通，轉移到智能手機上使用，以後出街連卡都唔使帶！

如何轉用手機八達通？

  • 如果閣下使用 iPhone，可以在「銀包」App裡面，按指示將舊卡資料轉移過去。
  • 如果閣下使用 Android 手機，則可以下載「八達通」App，跟著步驟做就可以。

八達通詳情及注意事項

