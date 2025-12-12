港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法

為鼓勵中高齡人士重投職場，政府及社會服務機構推出不同中高齡就業津貼。近日，有港人在社交平台上發文，分享參加勞工處的「中高齡就業計劃」，重返職場後做滿1年，成功收到政府發放的$20,000津貼。除了香港勞工處的「再就業津貼試行計劃」，香港仔坊會亦有推出「臨時求職經濟援助」，為失業人士提供$1000求職津貼，即看下文了解詳情。

港人重返職場做滿1年 額外收取政府$2萬津貼！

近日，有網民在Facebook群組「50+友 精彩人生」中發文，分享自己先後2次收到政府的一萬元支票，共計$2萬津貼！

香港勞工處「再就業津貼試行計劃」 申請資格/方法/流程

香港勞工處於2024年7月推出為期三年的「再就業津貼試行計劃」，最高可獲發2萬元津貼

香港勞工處於2024年7月推出為期三年的「再就業津貼試行計劃」，旨在透過提供財政誘因，協助因長時間失業而面對就業困難的40歲或以上人士，重新投入工作 。不論是兼職抑或全職工作，合資格人士均可申請。計劃參加者若連續完成6個月全職工作，可獲發放最高$10000津貼，而連續完成12個月全職工作則再多$10000津貼，即合共$20000津貼；至於兼職工作，亦可獲半額津貼。

再就業津貼試行計劃｜申請資格

年滿40歲或以上

參加計劃前在香港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作（包括受薪工作、自僱工作或經營業務）

可在香港合法受僱（不包括來港就業、就讀、開辦或參與任何業務或以訪客身份在港逗留的人士）

與僱主沒有親屬關係

並非受僱公司的東主、合夥人或董事

再就業津貼試行計劃｜符合申請資格工作

全職工作：按連續性合約受僱及每星期工作時數最少30小時

兼職工作：按連續性合約受僱及每星期工作時數少於30小時

合資格「散工」：按非連續性合約受僱，（每連續30天內的總工作時數達76小時，視作符合兼職工作的定義／每連續30天內的總工作時數不少於128小時，視作符合全職工作的定義／計算每30天時段的總工作時數以不多於5名僱主為限）

再就業津貼試行計劃｜申請方法

合資格人士可於推行期內（2024年7月15日至2027年7月14日期間）在勞工處計劃網頁登記，或由勞工處委聘的服務機構（香港工會聯合會及港九勞工社團聯會）協助登記或遞交紙本登記表格。參加者成功登記後會收到電郵確認通知，內有其登記資料及登記參考編號。

再就業津貼試行計劃｜申請流程

香港仔坊會 「臨時求職經濟援助」 申請資格及方法

「臨時求職經濟援助」服務，專為失業或開工不足的50歲或以上人士提供，合資格申請者可獲批不多於$1000的資助，並以實報實銷方式申領。

由香港仔坊會主辦，匯豐銀行慈善基金透過香港公益金撥款資助的「鑽出耆職延展計劃」下之「臨時求職經濟援助」服務，專為失業或開工不足的50歲或以上人士提供求職開支支援，紓緩經濟困難。合資格申請者可獲批不多於$1000的資助，並以實報實銷方式申領。

臨時求職經濟援助｜申請資格

持香港身份證 50歲或以上 非綜合社會保障援助受助人 正在香港求職 入息限額：$11,000 資產限額：$109,500

臨時求職經濟援助｜申請方法

致電2762 0401預約面談（聯絡人：蔡姑娘/李先生）

提交所需文件：身份證明、地址證明、入息及資產證明

