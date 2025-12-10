八達通交稅勁賺1.5%回贈！小紅書網民實測5步成功 惟要留意1缺點？

相信不少打工仔已經收到「綠色炸彈」，同時即將踏入新一年，代表交稅限期將至，又是時候留意有甚麼交稅優惠！最近，有網民教路使用八達通配合指定信用卡交稅，即可獲贈最多1.5%回贈，實測5步成功更封其為「目前交税的最高回贈方案」，惟有1大缺點需要留意，詳情即睇下文！

小紅書網民教路八達通交稅 5步成功勁賺1.5%回贈

近日，有網民在小紅書以「目前交税的最高回贈方案」為題分享，指出渣打銀行Simply Cash信用卡本地零售簽帳可享1.5%現金回贈，當中包括八達通自動增值（AAVS）服務，因此只需利用八達通銀包交稅，同樣可以獲得該信用卡的1.5%現金回贈。

八達通交稅回贈1.5%步驟如下：

準備/申請一張渣打銀行Simply Cash信用卡；八達通App（八達通銀包須進行認證至Pro級別）及一張實體八達通 設定八達通自動增值服務（經信用卡） 在八達通App內，經已連結的八達通卡增值至八達通銀包 每次可以增值上限$500，由此觸發AAVS機制，獲得1.5%現金回贈 利用已增值的八達通銀包，掃瞄稅單上的QR Code繳費

八達通交稅須留意1點

不過，樓主提醒此方法有一個明顯的缺點，就是由於八達通銀包每日自動增值上限金額為$500，如交稅金額達港幣$50,000，代表需要連續100天進行上述步驟，才可獲贈最多$750的現金回贈。

對於八達通交稅賺回贈的方式，有網民提到，「SC simply cash（渣打銀行Simply Cash信用卡）好像不需要開AAVS都有1.5%回贈，只要刷都有」，樓主在回覆時解釋此方式不適用於繳交稅款。

另外，由於八達通銀包設儲值上限（Pro級別為3萬元），如想將餘額以轉數快轉回銀行戶口（套現），由於每月只有$3,000免手續費額度，超出金額會收取1%手續費，因此最好使用銀包餘額進行交稅步驟。

來源：海防道財途@小紅書

文：LW