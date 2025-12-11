Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古馬路邊驚變「超市手推車棄置場」!  街坊致電1823獲食環出手清場  網民: 唔明點解要推嚟呢度

生活百科
更新時間：18:12 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:12 2025-12-11 HKT

超市手推車被顧客私自推走並隨意棄置的問題在香港各區屢見不鮮。 近日，有居住在太古康怡一帶的居民，因來自附近連鎖超市手推車及購物籃，被棄於馬路邊的情況過於嚴重，在多次向相關超市反映無果後，最終向政府部門求助，引發食環署採取清場行動。

大量超市手推車被棄路邊  太古街坊自發聯絡食環清場

今日，有網民在社交平台群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指位於鰂魚涌、太古附近等幾個私人屋苑的「一班自私嘅老人家消費者」，長期把大量屬於附近連鎖超市的手推車和購物籃被棄置於馬路邊位置。他直指這些遭遺棄的購物車，不但阻礙路人過路，更影響滅蚊、滅蟲等社區衛生工作。

據帖主表示，他曾聯同其他街坊其多次透過電話、電郵及親身到客戶服務部等方式，向附近等多間超市反映問題，並「要求派人到上址收車」。

然而，相關公司均回覆表示，因人手、資源問題，而未有妥善處理手推車被擅自推在的問題。在忍無可忍之下，遂聯同其他熱心街坊透過政府熱線1823投訴，要求食環署介入。

街坊直擊！清場行動充公至少10部手推車

據帖主所述，食環署於12月11日早上10時30分採取行動，在上址進行清場，並充公了大量手推車及購物籃，當中包括最少20個AEON購物籃、5部AEON手推車、6部DAISO手推車，以及3個FRESH購物籃和3部FRESH手推車。帖主又表示收車行動會持續，並呼籲「請提示家中老人家唔好再咁自私」，不要再把起市手推車當嬰兒車、垃圾車、私人購物籃、寵物車等，保持公德心。

街坊大讚充公行動：逼使連鎖超市出手

事件曝光後，引起街坊熱烈討論。不少人批評將手推車私用的消費者「自私」，指出他們的行為直接導致其他顧客在購物時「店內吾(唔)夠車用」。有留言提到，這些被帶離超市的手推車，因在街道上的石屎地被拖行而損毀，導致「變X哂殘廢轉唔到彎」。

另一方面，亦有網民認為超市方面責無旁貸，直言「車輛籃子全部充公是最好方法，逼使有關公司公司找人管理」。有人就建議，超市可考慮引入按金制度，例如「借要拍八達通扣deposit，還車仔就會自動退返錢」，以經濟誘因促使用家歸還手推車，但同時也理解超市需評估此舉的「成本效益上化唔化(划)算」。

資料、圖片來源：Jeremy Kong＠筲箕灣西灣河關注組

延伸閱讀：投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......

