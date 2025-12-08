Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......

更新時間：16:37 2025-12-08 HKT
發佈時間：16:37 2025-12-08 HKT

剛過去的周日（12月7日）為立法會換屆選舉投票日，全港各區都有不少市民前往投票。當日，位於太子道西及塘尾道交界的旺角消防局外亦出現一條神秘人龍，大批年輕人手持1物排隊等候，引起網民關注發問：「是去投票嗎？」。不過，有醒目網民推斷人龍並非前往投票，而是正在等候進場做1件事，詳情即睇下文！

投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人手執1物排隊

昨天（12月7日）為立法會換屆選舉投票日，位於太子道西塘尾道交界的旺角消防局外面出現神秘人龍，目測大約有近60位市民排隊，部份更手持書本等候，場面墟冚。對於旺角消防局外面出現長長人龍，有網民好奇排隊目的，「是去投票嗎？」，也有人提出「排壽司郎？」、「係唔係排緊肉餅飯？」，甚至有網民以為是附近五金店「達人巷」進行開倉減價。

網民推斷等候進場為做1事

隨後，有醒目網民指投票日（12月7日）當天同為日本語能力試驗（JLPT）的考試日，旺角消防局附近的學校為JLPT考場之一，現場的人龍則是等待入場考試的考生，笑言「12月又係考日本語的時間」、「人哋考日本試咋」、「我今日都喺度考試」。

日本語能力試驗（JLPT）是日本國際交流基金與日本國際教育支援協會，從1984年開始為母語非日語的學習者實施的日語水平認定測試，分為N1、N2、N3、N4、N5五個等級進行考試。JLPT每年進行兩次日本語考試，全世界均於同一天舉行的日本語能力試驗，以防考生作弊。

文:RY

資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：太子小店「荳蔻年華」爆紅！墟冚人龍為買1物 全因王祖藍推介？網民震驚︰都唔係好特別

 

 

 

