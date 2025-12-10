港人深圳拾獲隨身袋憑1招成功尋失主 證件全齊「驚佢返唔到香港！」 網民：好人又醒目！

外出旅遊難免存在遺失財物的風險，早前有港人在深圳一個超級市場內拾獲一個隨身袋，並發現內有回鄉證及身份證等，擔心失主會因遺失證件而「返唔到香港」，除了在社交平台公開尋人，更透過Payme一個功能嘗試聯絡失主，最後成功歸還物品，獲網民大讚「好人又醒目！」

港人深圳拾獲手袋憑1招成功尋失主 證件全齊「驚你返唔到香港！」

日前，有港人在深圳金光華商場的永輝超市拾獲一個隨身袋，發現袋內有失主的身份證及回鄉證等重要物件，擔心對方或會因此而無法返港，因此決定在社交平台發布尋人啟示，「X小姐，我响深圳金光華商場永輝超市執到你個袋，你啲回鄉證身份證喺晒度」。

除了借助社交平台演算法的力量，樓主同時透過Payme向失主轉帳1元，並在備註欄留下聯絡方式，「payme左1蚊比你，麻煩你聯絡我，我驚你返唔到香港。」最終成功「尋人」並歸還失物。

網民勁讚：好人又醒目！

帖文一出隨即獲逾7千網民讚好，有人大讚樓主聽明，「樓主好人又醒目！用埋payme呢招先勁！」、「好人一世平安又醒目，去廁所永遠有廁紙加唔洗排隊」、「好人好事！一陣記住買六合彩」，樓主事後更公開六合彩派彩結果，笑言「大癲！中咗$40」。

與此同時，有網民好奇樓主如何在沒有手機號碼的情況下，透過Payme成功聯絡失主，「好奇想知，點解Payme到比對方？」樓主對此未有回覆，亦未有公開失主是經社交平台抑或收到Payme訊息聯絡，但有網友估計樓主是從隨身袋內的提款卡或信用卡，或根據證件上的全名尋找相關人士，「有回鄉證有名就可以試到」。

來源：Threads

文：LW