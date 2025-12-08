李居明-學寫一個「和」字 內藏愛與包容｜李居明大師會客室

最近有位潮爆粉絲跟我分享，他原本與家人關係有點緊張，於是用我教的方法，每次在和家人通話前，先在手機屏幕上寫一個「和」字，然後才接聽電話，沒想到這個簡單的動作，真有神效，現在與家人的關係漸漸緩和。所以，任何媽媽，如果兒女跟你不和，你試試李居明的方法吧，拿支筆寫一個「和」字貼在家中的東方或東南方，你的兒女就打電話約你去喝茶了！

「和」字是一道符

「和」字原來是一個符法，內藏有一股力量，就是「愛與包容」！現在全世界的嘉言雋語，只有一個字！全世界的政治家和醫學家都在學習一個字，便可世界和平、沒有戰爭了。這個字就是「和」字！全世界的人都學一個「和」字，只要大家學懂和諧、和平，自然世界和平，天下太平！國與國之間戰爭也是殺敵一千，自損八百，是兩敗俱傷。醫學界面對絕症現在也有一個說法，就是如何能夠跟它共存！

中國古人很有智慧，與其兩敗俱傷，不如用「和番」的方法，以前古代就派自己女兒去嫁給對方，以和番外交化解衝突，以和為貴，是大和解！

「和諧」原來是整個宇宙能夠生存和幸福的秘密。不論是面對疾病，面對敵人，「與敵人和解」乃人類未來的福祉所在。如不改正這種「鬥」的精神，人類必更苦難。

圓形是圓滿和合的密碼，家中多放盒子應「和合」，財盒也是財箱的密碼。

拿支筆寫一個「和」字貼在家中的東方或東南方，可化解不和。

圓形足球散火毒

所謂辦公室政治，人人鬥到你死我活，人人都是阿修羅道似的，所以是不是應該寫「和」字，時刻提醒自己？

玄學秘密就是，家中西北方寫個「和」字，夫妻恩愛，家中西南方寫個「和」字，太太同你「和」，東方寫個「和」字，兒子跟你「和」，東南寫個「和」字，女兒跟你「和」。家中多放些「盒」，原來是製造「和」的風水。

我一直強調，由於網絡和手機的興盛，人類的生活發生巨變。「火」的五行迅速膨脹，「火」一強，首先傷害「金」。在風水學中圓形是「金」，圓形代表圓融圓滿、有情包容。圓形是秋天的月亮，帶來涼快和寧靜，遇「火」遭劫，因此，人人都變得頭腦不清醒了！

我曾經說過，2026年6月是丙午年「甲午」月，火焚之劫最高峰，偏偏世界盃便安排在6月11日舉行，希望一個圓圓的足球能抑制了全球的火毒，這便是「圓形」產生的和諧、圓滿的力量。

這種宇宙符號，你加以研究和參透，便明白為何有些時候生活很順暢，很舒服，有時充滿鬥爭，煩惱，原來世間所有事情，均受這些宇宙符號所影響。你能和身邊的人和諧共處，共存共榮嗎？