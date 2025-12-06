李居明-馬年鹽的妙用 濕土散熱保命之道｜李居明大師會客室

很多朋友擔心明年赤馬紅羊年火太旺，問我如何化解？我提示大家，補水補金及以濕土散熱，為年運人人保命之道。

現在的世運，大家要留意「水」與「火」產生的鬥爭，特別是丙午年「子午相沖」最為激烈，「火」與心臟有關，明年要小心「通波仔」。「水」與子宮婦女病，膀胱等泌尿系統有關。所以，水火調和、水火既濟很重要。在家居風水上，廚房乃灶神之地，是家居最多火的地方，因此，明年要關注你的「廚房」風水，廚房擺放甚麼東西？原來亦有講究。

鹽是濕土散熱有功

柴、米是家家戶戶都需要！「柴」是現代人的灶頭！有灶可請到灶神，與成家立室、添丁有關。第二重要的是「米」，叫做福田米！所以每個人家裏都要儲米，「米」是代表八十八，代表你擁有八十八米壽！所以「米」是很吉祥。「油」是火，沒油怎樣煎炒？最怕就是火上加油！

「鹽」是鹹的，代表北方水大。在電腦或手機充電位的「火毒」位，加放「鹽巴」為主的一盤清水或四海龍王水，便是濕土，散熱有功。鹽多水少，堆如山丘更應，「安忍水」之功也。「鹽」也是最具剋氣之物，傳統文化當遇到不吉利的事情時，隨手抓一把鹽撒出去，有驅邪淨化的作用。用鹽水漱口可以消毒。

廚房裏的鹽是有講究，請大家記下：「粗幼海」即粗鹽、幼鹽、海鹽都要有，代表你擁有「天地人」三種水！

每個人家裏的廚房，「柴米油鹽醬醋茶」要擺足，代表金水木火土皆備！

「粗幼海」即粗鹽、幼鹽、海鹽都要有，代表你擁有「天地人」三種水。

廚房要有蠔油和醋

「醬」代表土，分濕土和熱土。濕土是蠔油，蠔代表水，「蠔油」是「辰丑」的散熱密碼。為何香港某個家族做蠔油會發達？原來他們全部都要龍和牛！用八字神數破解，全部手到拿來！

「牛肉汁」亦是濕土，而「辣醬」就是熱土！所以你家的廚房至少要有一瓶蠔油和一瓶辣醬。如果家庭成員多數是生於冬天，辣醬就要多兩瓶！但蠔油始終都要有一瓶。如果你家人全部生於夏天，那就多幾瓶蠔油，但都要有一瓶辣醬，叫做水火既濟！家裏一定有支甜醬，是己土中的己土！海鮮醬是濕土。

麥牙糖是火土！「麥」是丙火，「牙」是卯木，所以，麥牙糖是接近於貓，是寅木！你要火一定喜歡麥牙糖。

花生醬是「桃花醬」！如果你想有異性緣，食花生醬是最快！所有牌子都有效！

「醋」當然是代表金！按風水擺設，白醋、黑醋都需要，都是金水。白醋是純金，黑醋是金水。你的廚房有醋，你就不用經常去醫院。因為你不夠金，你就要去看醫生！「醫」字就是金。就算你平時在家很少煮食，但麻煩你「柴米油鹽醬醋茶」要擺足！「油」代表火，「鹽」代表水，「醬」代表土，「醋」代表金，「茶」代表木。金水木火土皆備！這是五行，關係到你一生的榮辱！