宏福苑五級火｜陳柏宇太太符曉薇感悲痛失眠 籲關注幼童情緒：小朋友其實陪你一齊經歷

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，相信不少市民都對事件深感震驚及哀痛。歌手陳柏宇太太符曉薇（Leanne）日前在社交平台分享心情，坦言連續數晚追看火災消息及新聞後失眠，「如果你都經歷緊請你比（俾）自己好好休息吓」。與此同時，她提到家中兩歲及一歲的女兒在事發後不時向她追問「係咪fire」，呼籲各位家長亦需多加關注幼童的情緒，「小朋友其實陪你一齊經歷」。

歌手陳柏宇太太符曉薇（Leanne）今日（4日）在社交平台發文，提及近日大埔宏福苑五級火災為廣大市民帶來沉重與悲痛的心情，直言「每當睇到（受災人士）失去家人嘅文章，心情真的崩塌落嚟」，不敢想像近距離經歷火災的市民的傷痛有多大，「對於佢哋嘅失去同經歷，我嘅幫助真係好微不足道」。她表示相信不少港人在事件發生後，情緒及生活都難免受影響，「記得睇咗幾晚火災消息，失眠訓唔著，知道自己要停一停」，提醒大家要適時遠離社交媒體及新聞，「比自己好好休息下」。

呼籲關注幼童情緒：小朋友其實陪你一齊經歷

與此同時，她特別提到家中兩個分別兩歲及一歲的女兒Abigail及Audrey的反應，「家姐同痾住（Audrey）而家成日問我係咪fire」，讓她意識到並非只有大人經歷情緒問題，「小朋友其實陪你一齊經歷」，呼籲各位成年人及家長多加關注小朋友的情緒，並懇請各位「唔好喺呢個傷痛嘅時候，利用道德名義情緒勒索所有人」，並決定分享兩姊妹搞鬼相片：「係我唔開心嘅時候我都想睇到開心嘅事，請你哋將你哋覺得開心嘅事繼續分享。」

帖文一出隨即獲得不少網民共鳴，有人留言表示「估唔到家姐同痾住都會問，我都唔敢睇咁多」、「好可愛，我同你諗嘅嘢完全一樣，加油啊媽媽」；亦有網民感謝她的提醒，「你講得好好」、「謝你俾我哋知道，呢一刻分享美好的事不是原罪，只要是真心的分享，無論什麼都有他的意義。」

