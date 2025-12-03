大埔宏福苑五級火｜移澳大埔人失兒時舊識 辦公室淚崩獲HR一句安慰 網民：真係好有愛！

大埔宏福苑五級火災讓無數居民痛失摰愛，社會上籠罩一片哀傷氣氛，有不少身處海外的港人亦隔空關注事件。早前有移居澳洲的前大埔居民在社交平台發文，表示昨日（2日）是他在災後首度回到辦公室，本以為會因延誤工作而被責備，豈料負責的人事部同事選擇先問候他的情況，讓他瞬間流淚不止，更慢慢聽他分享心情，直言「平時覺得HR好煩，冇乜事都唔會搵佢，但呢一刻原來我都需要small talk」，不少網民叮囑事主要好好照顧情緒，同時大讚事主就職的公司同事「好有愛！」

移澳大埔人宏福苑火災失兒時舊識：嗰種痛，係一開口欲言又止

有移居澳洲的前大埔居民在社交平台發文，指出今次火災雖然未有直接影響他的家庭，但有從小認識的舊同學在事件中罹難，亦有朋友因此痛失家園，「嗰種痛，係一開口欲言又止」。而在剛剛過去的星期一（2日），為他於火災發生後首次返回辦公室，「HR要我一返到去搵佢」，起初以為因耽誤工作進度而被責怪，「我一入到去即刻道歉因為爭佢嘢爭咗幾日都未俾佢」，豈料該位同事第一句竟是問候他的情況，讓他的情緒瞬間崩潰。

HR同事暖心安慰：That's why we are here for you

對於悲劇發生，事主感到非常痛心，當時更因而淚流不止，「一路喊一路同佢say sorry，喺office喊好唔professional」，不過該位人事部同事卻反過來對他說，「That's why we are here for you（這是我們在你的身邊的原因）」。

他稱當時該位同事極有耐性，著他慢慢講，「佢都聽到眼濕濕，聽完淨係講咗句：Look after yourself, go outside and have a walk if you need a break. If you need to leave early, just let the front know.」讓事主不禁感嘆「澳洲人真係好鍾意small talk，平時覺得HR好煩，冇乜事都唔會搵佢，但呢一刻原來我都需要small talk。」並表示之後會盡快提交延誤的工作。

網民：好有愛嘅HR！

帖文引起不少移居海外港人共鳴，有移居海外的宏福苑居民留言表示，原定星期六離港，豈料發生火災需要緊急延期，需立即向公司申請延長假期，獲老闆回覆：「If you are in touch with him, please send us our best wishes and support for him and his families safety.」；有網民大讚公司處事相當人性化，「好有愛嘅HR，呢d位好體現到佢地human嘅一面」，同時叮囑事主要好好照顧情緒，「It's okay to be not okay」。此外，有網民分享收到中學時代的澳洲籍老師傳訊關心，直言「澳洲人真係好有愛！」

來源：hoyauontheside@Threads

文：LW