Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜移澳大埔人失兒時舊識 辦公室淚崩獲HR一句安慰 網民：真係好有愛！

生活百科
更新時間：16:56 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:56 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五級火災讓無數居民痛失摰愛，社會上籠罩一片哀傷氣氛，有不少身處海外的港人亦隔空關注事件。早前有移居澳洲的前大埔居民在社交平台發文，表示昨日（2日）是他在災後首度回到辦公室，本以為會因延誤工作而被責備，豈料負責的人事部同事選擇先問候他的情況，讓他瞬間流淚不止，更慢慢聽他分享心情，直言「平時覺得HR好煩，冇乜事都唔會搵佢，但呢一刻原來我都需要small talk」，不少網民叮囑事主要好好照顧情緒，同時大讚事主就職的公司同事「好有愛！」

移澳大埔人宏福苑火災失兒時舊識：嗰種痛，係一開口欲言又止

有移居澳洲的前大埔居民在社交平台發文，指出今次火災雖然未有直接影響他的家庭，但有從小認識的舊同學在事件中罹難，亦有朋友因此痛失家園，「嗰種痛，係一開口欲言又止」。而在剛剛過去的星期一（2日），為他於火災發生後首次返回辦公室，「HR要我一返到去搵佢」，起初以為因耽誤工作進度而被責怪，「我一入到去即刻道歉因為爭佢嘢爭咗幾日都未俾佢」，豈料該位同事第一句竟是問候他的情況，讓他的情緒瞬間崩潰。

HR同事暖心安慰：That's why we are here for you

對於悲劇發生，事主感到非常痛心，當時更因而淚流不止，「一路喊一路同佢say sorry，喺office喊好唔professional」，不過該位人事部同事卻反過來對他說，「That's why we are here for you（這是我們在你的身邊的原因）」。

他稱當時該位同事極有耐性，著他慢慢講，「佢都聽到眼濕濕，聽完淨係講咗句：Look after yourself, go outside and have a walk if you need a break. If you need to leave early, just let the front know.」讓事主不禁感嘆「澳洲人真係好鍾意small talk，平時覺得HR好煩，冇乜事都唔會搵佢，但呢一刻原來我都需要small talk。」並表示之後會盡快提交延誤的工作。

網民：好有愛嘅HR！

帖文引起不少移居海外港人共鳴，有移居海外的宏福苑居民留言表示，原定星期六離港，豈料發生火災需要緊急延期，需立即向公司申請延長假期，獲老闆回覆：「If you are in touch with him, please send us our best wishes and support for him and his families safety.」；有網民大讚公司處事相當人性化，「好有愛嘅HR，呢d位好體現到佢地human嘅一面」，同時叮囑事主要好好照顧情緒，「It's okay to be not okay」。此外，有網民分享收到中學時代的澳洲籍老師傳訊關心，直言「澳洲人真係好有愛！」

來源：hoyauontheside@Threads

文：LW

同場加映：大埔宏福苑火災後現溫情 喪母男子燒衣紙悼念 獲熱心街坊暖心慰藉：他說不想獨處

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 6消防裝置承辦商被捕
突發
10分鐘前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
23小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
5小時前
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
5小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT