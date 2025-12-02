石硤尾小店婆婆1年手製逾300冷帽捐有需要人士 「望小小舉動生命影響生命」網民感動：睇見到覺得暖

每個人都可以透過發揮自身的力量，以各種方式幫助他人。石硤尾一間傳統舊式文具店「大任行文具」的店主黃小姐及其母親黃太，也以一技之長鈎織手作默默行善！近日，店主黃小姐在社交平台上發文，指母親過去一年親手織出310頂冷帽，並於年尾透過教會全數捐贈予有需要人士，望以 「小小舉動為有需要嘅人帶嚟少少溫暖及盼望，讓生命影響生命。」帖文一出，瞬間感動無數網民，即看下文了解詳情。

石硤尾小店婆婆1年手製逾300冷帽捐有需要人士 「望小小舉動生命影響生命」

近日，石硤尾舊式文具店「大任行文具」的店主黃小姐在Threads上發文，指她的母親黃太在1年內手織出310頂冷帽，並於年尾經教會送出去給有需要人士，「由年頭鈎到年尾，鈎出310頂冷帽，陸陸續續經教會開始送出去。」她又在帖文最後勉勵大家，「在艱難的日子裏，希望小小的舉動能為有需要嘅人帶嚟少少溫暖及盼望，讓生命影響生命。」

《星島頭條》記者致電「大任行文具」了解，店主黃小姐指帖文原本只想簡單記錄母親的善行，未料到一夜間獲得廣大迴響，「感謝大家祝福，真係好感動，成件事因為有你哋先變得更有意義。」她透露，母親多年來熱愛編織毛衣，惟香港天氣多變，毛衣已甚少人穿，「加上街坊親友不斷送來毛冷，我兩姐妹便教導她鈎織冷帽，送給有需要嘅人。」今年年初，黃太正式開始學習織冷帽，並在1年間就織出逾300頂冷帽，目前大部分已透過教會轉贈予有需要人士，「主要送給基層及過渡性房屋家庭。」黃小姐指出，母親得知自己的手作能幫助他人，感到非常欣慰，「媽媽當然開心，能夠用自己雙手將愛心傳遞。她亦希望感染更加多人，不要吝嗇自己微小能力，幫助屬於我們嘅地方。」

網民感動：睇見到覺得暖

帖文引起網民熱議，紛紛留言表示被感動，「好人個樣真係慈祥啲，多謝伯母，祝你一家身體健康」、「祝福伯母身體健康，多福多壽」、「多謝你同Auntie！全部冷帽都好靚好溫暖」、「伯母好叻又好心地，希望施與受的人都有福」、「伯母笑得好甜，祝你們一家平安，睇見到覺得暖」、「好人真係有樣睇㗎，祝福伯母身體健康，平安喜樂」、「你媽媽嘅笑容好甜，一睇就知係一個好溫暖嘅人。」

大任行文具

地址：石硤尾南山邨道南樂樓202

營業時間： 星期一至五 早上10時 至 晚上6時30分 星期六 早上10時 至 下午3時 星期日及公眾假期休息

電話：9560 5260

圖片及資料來源：Threads@tai_yam_hong

文：Y