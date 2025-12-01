大埔宏福苑老夫妻失養老屋 獲安置免費酒店包三餐＋送慰問卡 女兒感恩：佢哋樂觀過我

一場突如其來的災難打破了大埔宏福苑居民的平靜生活，除了造成逾百人死傷的悲劇外，更有數千名居民因此流離失所，急需臨時住所。昨日（30日），一名網民於社交平台上分享父母的避難經歷，所幸兩老僥倖避過一劫，目前入住信和集團旗下酒店，並感受到意外的溫暖，在災難陰霾中帶來絲絲人情光芒，引發網民廣泛共鳴。

老夫妻宏福苑火災後失養老屋 獲安置免費酒店 每日包三餐兼送慰問卡

兩老僥倖避過一劫 信和集團酒店包食宿

事主在Threads上透露其父母為宏福苑的住戶，所幸在火災當日，母親正在上班，而父親則巧合地外出辦事，「平時喺屋企瞓緊晏覺」，使兩老在大火中得以平安無恙，僥倖避過一劫。現時，他們暫時獲安置到信和集團提供的酒店。

在入住的短短兩天內，酒店的各項安排讓兩老讚譽有加。事主引述父母的說法，指出酒店不僅提供早午晚三餐，每日更會送上問候禮包及慰問卡，卡上寫著「誠摯問候，衷心祝福」。她形容，在這樣艱難的時刻「覺得好溫暖」，並表示原先十分擔心父母失去「養老屋」會心情低落，但發現他們比自己還要樂觀，認為只要人平安無事，後續事宜可慢慢處理。

網民：人無事先係世界冠軍

這起火災事件不僅帶來了物質上的損失，更考驗著社會的應變能力與人情溫暖。信和集團旗下的黃金海岸、皇家太平洋及富麗敦海洋公園三間酒店，均為受災居民提供了急需的庇護與關懷。許多網民對此表示讚賞，紛紛留言稱讚信和集團為「良心企業」、「多謝信和及有參與幫忙的酒店為災民解難」、「都有良心嘅集團，起碼可以安頓咗三餐，酒店環境都叫做舒適啲，情緒慢慢平復，再想日後嘅安頓」。

同時，網民也鼓勵事主及其父母「都要好好照顧自己身體同情緒，一步一步再build up返屋企，人在，家在，齊齊整整」，並表示「人無事先係世界冠軍」、「最緊要人冇事，往後的事，香港人都會幫手」、「如果需要任何支援，千祈唔好收埋自己頂，搵人幫手解決」，體現了香港社會的互助精神。

資料來源：joanne.swy＠Threads