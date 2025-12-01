Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑老夫妻失養老屋 獲安置免費酒店包三餐＋送慰問卡 女兒感恩：佢哋樂觀過我

生活百科
更新時間：16:21 2025-12-01 HKT
發佈時間：16:21 2025-12-01 HKT

一場突如其來的災難打破了大埔宏福苑居民的平靜生活，除了造成逾百人死傷的悲劇外，更有數千名居民因此流離失所，急需臨時住所。昨日（30日），一名網民於社交平台上分享父母的避難經歷，所幸兩老僥倖避過一劫，目前入住信和集團旗下酒店，並感受到意外的溫暖，在災難陰霾中帶來絲絲人情光芒，引發網民廣泛共鳴。

老夫妻宏福苑火災後失養老屋 獲安置免費酒店 每日包三餐兼送慰問卡 

兩老僥倖避過一劫 信和集團酒店包食宿

事主在Threads上透露其父母為宏福苑的住戶，所幸在火災當日，母親正在上班，而父親則巧合地外出辦事，「平時喺屋企瞓緊晏覺」，使兩老在大火中得以平安無恙，僥倖避過一劫。現時，他們暫時獲安置到信和集團提供的酒店。

在入住的短短兩天內，酒店的各項安排讓兩老讚譽有加。事主引述父母的說法，指出酒店不僅提供早午晚三餐，每日更會送上問候禮包及慰問卡，卡上寫著「誠摯問候，衷心祝福」。她形容，在這樣艱難的時刻「覺得好溫暖」，並表示原先十分擔心父母失去「養老屋」會心情低落，但發現他們比自己還要樂觀，認為只要人平安無事，後續事宜可慢慢處理。

 

網民：人無事先係世界冠軍

這起火災事件不僅帶來了物質上的損失，更考驗著社會的應變能力與人情溫暖。信和集團旗下的黃金海岸、皇家太平洋及富麗敦海洋公園三間酒店，均為受災居民提供了急需的庇護與關懷。許多網民對此表示讚賞，紛紛留言稱讚信和集團為「良心企業」、「多謝信和及有參與幫忙的酒店為災民解難」、「都有良心嘅集團，起碼可以安頓咗三餐，酒店環境都叫做舒適啲，情緒慢慢平復，再想日後嘅安頓」。

同時，網民也鼓勵事主及其父母「都要好好照顧自己身體同情緒，一步一步再build up返屋企，人在，家在，齊齊整整」，並表示「人無事先係世界冠軍」、「最緊要人冇事，往後的事，香港人都會幫手」、「如果需要任何支援，千祈唔好收埋自己頂，搵人幫手解決」，體現了香港社會的互助精神。

 

資料來源：joanne.swy＠Threads

 

同場加映：大埔宏福苑火災後現溫情 喪母男子燒衣紙悼念 獲熱心街坊暖心慰藉：他說不想獨處

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:21
大埔宏福苑五級火‧直播｜至今146死79傷 當局將交代最新情況
突發
7分鐘前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火丨廉署：有人於本地供應商購入未達阻燃標準棚網 後混入合標棚網使用 圖魚目混珠通過測試
大埔宏福苑五級火丨廉署：有人於本地供應商購入未達阻燃標準棚網 後混入合標棚網使用 圖魚目混珠通過測試
社會
59分鐘前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
01:45
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
18小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底
01:09
宏福苑五級火｜黃碧嬌報警促查現屆法團有否貪污 法團：配合任何調查 依法追查真相
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
01:54
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
10小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
8小時前
「王菲恩人」腦出血臥床5年疑成植物人 驚傳深夜急入院病況曝光 前妻籲放過KOL女兒
「王菲恩人」腦出血臥床5年疑成植物人 驚傳深夜急入院病況曝光 前妻籲放過KOL女兒
影視圈
6小時前
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
女星淚訴遭細16年嫩夫家暴：他拿刀威脅我 公開眼球爆血管照怵目驚心 控訴老公偷食好姊妹
影視圈
20小時前