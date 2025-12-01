Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜消防員救出15歲貴婦狗 暖心通知主人「生命得來不易」 網民：睇字都覺得好溫柔

生活百科
更新時間：15:25 2025-12-01 HKT
發佈時間：15:25 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑上周三（26日）發生五級大火，期間陸續有生還者及寵物被消防員救出。近日，有寵主在社交平台上發文，感謝消防員救出15歲愛犬，並透過社交帳戶通知接回。其後消防員更詳細向寵主交待當時過程，並互勉「生命得來不易」，讓寵主直言：「多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶！」帖文引起網民熱議，不少網民向消防員致敬：「多謝消防員咁大愛」、「睇字都覺得好溫柔。」即看下文了解詳情。

消防員救出15歲貴婦狗 暖心通知主人「生命得來不易」

近日，有寵主在社交平台上發文，感謝消防員無私拯救愛犬，「多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶！」寵主表示，自己的愛犬Jason是一隻15歲的貴婦狗，在火災發生當下獨自留在宏建閣的高層單位內，「小狗灰色小貴婦Jason獨自喺屋企，已報消防同警察，都報了寵物義工隊。」幸好最後狗狗獲消防員救出，在後續獸醫檢查下亦無大礙，「健康的，只係有少少脫水，醫生話大致上良好。」

寵主昨日（30日）在Threads上發帖，分享與救出Jason的消防員對話內容，並感謝對方救出愛犬。從對話截圖中可見，消防員首先通知指Jason已經被救出，並放置在現場的愛護動物協會救援區。後續更交待當時情況，指Jason求生意欲強，「佢好努力叫我地（哋）開門，聽到聲之後確認有動物，於是我哋入去救佢落去。」

消防員表示，在進入單位後，他們慢慢安撫受驚的Jason，最後成功救出狗狗，「開頭唔知叫咩名，但係見到你幅牆上面貼咗張Memo紙寫jason仔，我就估佢叫Jason仔，嗌多幾次佢個名，佢慢慢走嚟我隻手度。」對話最後，消防員與寵主更互相勉勵，對方表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」寵主亦感動回覆：「千言萬語都唔夠形容我對你哋救命之恩嘅感激。」

網民動容：睇字都覺得好溫柔

帖文引起網民熱議，不少網民讚嘆消防員溫柔且負責任，「另外要讚揚嘅係，消防員先生個message嘅字數，仲多過Jason主人，真係好認真、好肯花時間，好用心做好呢件事，respect！好人一世平安」、「好感動，淨係文字上已經感受到消防員嘅溫柔、細心同愛心」、「點解剛剛用條命去救火救人救動物嘅男士可以溫柔到咁？真心問，係點解？」、「睇字都覺得好溫柔。」

網民們又紛紛祝福每位消防員平安：「多謝消防員咁辛苦，以生命冒險救人救其他生命」、「所以唔好問點解大家都咁尊重消防員，感謝每一位盡忠拯救生命的消防員」、「咁好嘅消防員喺邊度搵啊，簡直係香港人嘅天使，香港人嘅英雄，RESPECT 」、「願好人一世平安，感謝消防員用生命拯救生命，你哋真係功德無量，希望大家唔好再追風欺山欺水，珍惜消防員。」

圖片及資料來源：Threads@push_up_b_r_a

文：Y

