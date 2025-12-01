大埔宏福苑五級火｜生還者淚訴與多年鄰居從此「失聯」：有啲嘢唔係買返就得 網民安慰：佢哋會知道

大埔宏福苑五級大火奪去無數市民的安身之所，無論是生理上抑或心理上而言，均備受前所未有的痛苦與創傷。火災生還者李先生日前接受媒體採訪，剖白驚險的逃生經歷。日前，他在社交平台再度發文，指小時候被母親扔掉心愛的玩具，至長大後慢慢一件件買回，惟大火將多年辛苦尋回的一切「再次灰飛煙滅」，而令他更痛心的是這次「失聯的不只玩具」 ，還有與相處多年的鄰居，「過年會等你派利是……從細睇到我大嘅乜生乜太」，慨嘆「有啲嘢唔係買返就得」，讓網民看完無不鼻酸。

大埔宏福苑火災生還者哀悼「失聯的不只玩具」：有時啲嘢唔係買返就得

李先生日前在社交平台群組再以長文抒發災後心情，表示小時候會被媽媽以一句「大個仔唔玩玩具」逐一丟掉心愛的玩具，更曾偷偷蹲在垃圾筒旁與那些玩具道別，至長大後執著地從二手平台一件件買回，「以為當展示櫃被重新填滿，那個蹲在垃圾筒旁的孩子就能站起來」。惟一場大火，無情地將一切再次化為烏有。他寫道：「這不是命運的玩笑，而是一個早已寫好的寓言。我執著的，從來不是那些玩具本身。而是那個總在『失去』、卻永遠無法真正『尋回』的感覺。」

李先生痛心表示，今次大火「失聯」的不只是放在裝飾櫃的模型與玩具，還有共同生活多年的鄰居，「過年會等你派利是、喺走廊踢波撞到你鐵閘而驚比（俾）你哋鬧、從細睇到我大嘅乜生乜太……」，然而至今仍然無法得知「兇手是誰」，亦沒有辦法用交收方式尋回，哀嘆「有時啲嘢唔係買返就得」。他又謂與鄰居共同生活數十年，見證彼此成長，卻竟「從未留下一張合照」而感到遺憾。

網民隔空送擁抱：孩子，多謝你平安

文章公開後觸動無數宏福苑居民與網民心弦，有同為屋苑街坊留言：「講出好多我地宏福人心聲！希望一齊扶持走出傷痛！加油！」 不少網民亦「隔空」送上溫暖的擁抱，「感謝您係呢個難過嘅時間，同大家分享內心嘅感受，等大家隔空比個擁抱你哋」、「很珍貴的自白！作為家長我感到獲益良多，可以接受我給你一個隔空的擁抱嗎？孩子，多謝你平安。」

有網民留言送上祝福，「先安頓好一切，之後先再慢慢添置返啲軍備。你砌得佢地（哋）一次，一定再砌得返第二次」、「萬般帶不走，就只好帶住回憶中嘅佢地（哋），重新向前行落去」、「加油呀！佢地（哋）會知道呀！」、「最緊要人無事，記憶係活響心裡面既（嘅），加油！」

