大埔宏福苑五級火｜善用PayMe折扣券捐款予災民！實測簡單2步成功 網民︰身邊唔少人都有張

生活百科
更新時間：16:00 2025-11-29 HKT
發佈時間：16:00 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火至今造成嚴重傷亡，千多戶居民痛失痛失至親及家園，全城深感悲痛。不少香港市民都循各個途徑捐款，希望能為災民伸出援手。而日前就有網民發現電子錢包PayMe內的折扣券，作為扣減捐款之用，不妨好好善用這張優惠券，盡一分綿力助災民渡過難關。

網民發現PayMe優惠券可用作捐款！簡單2步即完成

有網民日前於社交平台發文分享，表示在手機應用程式PayMe中，「無端端發現有一張30號到期嘅券」，而這張面值為$10的優惠券令他感到意外。由於他早前曾向仁濟醫院捐款以支援大埔宏福苑火災災民，他便決定「用埋張券直接捐埋佢」，並上載圖片證明自己成功將這$10款項支付給仁濟醫院，展現了將意外優惠轉化為社會貢獻的巧思。

 

感謝事主分享 網民︰身邊唔少人發覺都有張

帖文一出迅速引發網民熱議，不少人紛紛留言表示支持及感謝分享，如「推，有用post」、「多謝提醒，已捐」等；更有網民驚訝地發現自己亦有同樣的優惠券，稱「真係有，已經捐咗出去了」，並指出「身邊有唔少人都發覺係有一張」。

有部分人甚至建議「如果啲coupons能夠有多個無條件捐出嘅option咁就perfect喇」，認為此舉能讓更多人行善更方便。同時，也有網民提醒其他人「可以check吓有冇，因為佢個到期日好快就到」，面值大多為$8或$10，並呼籲及時利用折扣券。

簡單扣減優惠券捐款方法︰

  1. 打開手機App PayMe，於「我的帳戶」＞「我的獎賞」中，查看有否這張優惠券
  2. 如有的話，於PayMe首頁查看「捐款呼籲 齊心支援大埔受災居民」，揀選想捐款的機構後，輸入捐款金額，系統會自動扣減優惠券的面值

 

