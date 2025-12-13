Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

職場10大潛規則？對眼要點頭示好/收工切忌大聲講Byebye 網民指這條最中肯...

生活百科
更新時間：12:43 2025-12-13 HKT
發佈時間：12:43 2025-12-13 HKT

職場如戰場，不少新人在投身社會後，往往要靠自己慢慢摸索才能了解辦公室文化及不成文規定。近日，有網民在社交平台上分享自己踏入職場一段時間後，領悟到的10條潛規則，內容貼地又實用，引起廣大打工仔共鳴，短短數日已獲超過萬人轉發及讚好。

網民熱議10大「冇人教要自己學」的職場潛規則 引打工仔共鳴

帖主以「冇人教但返工一排後領悟到嘅嘢」為題，在Threads上分享個人經歷，揭示了職場中許多不成文的規定，內容涵蓋日常互動、時間管理及書面溝通等多個層面。首先，在日常人際互動方面，帖主指出，在辦公室與同事對到眼，不論熟識與否都應點頭示意，並且要避免經過同事座位時「八卦望人哋啲嘢」，尊重同事的私人空間。她亦提醒，當同事看似匆忙時，若非要事便不應打擾。

在時間管理上，帖主特別提醒，應避免在「返工後15分鐘、lunch前後15分鐘、收工前15分鐘」等時段打擾同事，給予對方過渡時間。帖文亦觸及與上司的相處之道，例如當上司主動請客吃飯時，要懂得「唔好揀太貴」，因為「人地講係咁講但要識做」。

此外，帖主還建議，同事放工時不宜「主動大大聲同佢講byebye」，因為並非每個人都想讓別人知道他離開公司。同樣地，若同事請假缺席，不要過問太多，以免侵犯個人私隱，除非「人哋自己講」。至於書面溝通上，帖主也提供了實用技巧，包括電郵中的英文句子之間可以隔兩個空格，讓版面看上更加整潔，以及電郵收件人列表應按照職級高至低排列。


網民：全部都啱，但可惜好多人冇sense

此帖文引發了網民的熱烈討論，不少人讚賞帖主的觀察力強和醒目。有網民留言稱，「呢十樣嘢話大唔大話細唔細，好多做咗幾十年嘅人都唔識」，認可這些潛規則的重要性，「雖然好toxic rules，但好慶幸係依間公司都做得齊，起碼唔會得罪人唔知咩事」。也有人補充指出，「你好有觀察力，呢啲細節好睇到人品」。

另外，不少網民表示深有同感，並分享了自身經歷，指互相尊重私隱的確非常重要，「次次放假都問人去邊，真係好煩，唔關自己事既野就唔好理啦」、「最近轉工，我接手原本同事負責嘅嘢，佢都升咗職負責其他，她行過會望你個mon做緊咩」、「全部都啱，但可惜好多人冇sense」。

 

