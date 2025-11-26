港女怒轟同事衣物掛滿Locker外 通道「逼到連彎腰着鞋都仆」 寫紙仔提醒遭無視：冇品嘅人就係冇品

職場上最怕遇到自私同事！近日，有網民在社交平台發文，怒轟同事在儲物櫃外掛滿衣物，導致原本就狹窄的通道更加擁擠，甚至「逼到連彎腰着鞋都仆」。且就算樓主寫紙仔提醒對方，同事也絲毫不理會，依舊我行我素，讓樓主直言：「真係嬲到爆炸！」即看下文了解釋詳情。

港女怒轟同事衣物掛滿Locker 外 通道「逼到連彎腰着鞋都仆」

近日，有網民在Threads發文，怒轟同事將衣物掛滿在儲物櫃外，「本身已經好逼，唔知邊個係我背脊掛兩三件制服加一套出街衫。」根據樓主上傳的照片可見，儲物櫃之間的通道原本就狹窄，加上同事掛在儲物櫃外的衣物後，通道更加變得擁擠，堪堪容納一人通過，導致樓主「着鞋彎腰就撞到佢疊衫向前仆一仆」，直言「真係嬲到爆炸！」

樓主表示，以往曾經寫過一次紙仔提醒，但對方完全不理會，無奈決定再次寫紙仔，直言：「其實我真係好逼，你locker真係冇位？幫幫手啦！」並貼在對面儲物櫃上。惟樓主下班時發現，對方根本沒有理會，「收工見到佢揸皺咗我張紙，痴咗喺隔離人哋個衣架上面，而且佢只着走咗返屋企套衫」，無奈表示「冇品嘅人就係冇品！」

網民出招：搵有關部門申請投訴

帖文引起網民熱議，不少網民同情樓主，認為樓主同事行為自私，「Crazy，咁冇品，做佢同事喊十聲，唔荒好人」；也有網民曾經遇過類似事件，「有人會掛濕咗嘅大媽肉色內褲喺度吹乾」、「試過直程喺我locker道門掛條私家濕毛巾，霸住我locker、阻住我開門不特止，仲要勁核突，仲要唔止一次。嬲到我頂唔順直程掟佢條毛巾落地，差啲想掉落垃圾桶㗎啦，之後佢就冇再咁做過。」

不少網民紛紛替樓主「出招」，「掛佢件衫去第2度等佢自己搵」、「直程同管事講，一係幫你調locker，一係就出張告示叫啲人，如果再唔清走啲嘢，就當係不知名物品揼晒佢」、「我再賤啲，我直程掟佢啲衫落地，扮唔小心整跌囉，咁真係呀嘛阻住我，哎呀一個轉身唔小心整跌你啲衫」、「我試過掉落垃圾桶，就唔會再擺係到」、「搵有關部門申請調位同投訴，話佢哋衛生情況好差，我試過，係得。」

圖片及資料來源：Threads@cola_cola_tang

文：Y