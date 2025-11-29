港鐵奇遇！內地女獲神秘阿婆因1事強塞$500現金 網民：沒想到港人這麼熱心腸

香港社會常被形容為生活節奏急促、人情味淡薄，然而，一名內地女子近日在香港中環地鐵站的親身經歷，卻展現了截然不同的一面。她在身體不適時獲得一位素未謀面的婆婆及多名路人熱心幫助，事後更被婆婆強行塞下500元港幣，令她大為感動。

內地女港鐵內暈眩 獲神秘婆婆救助

一名內地女子近日在香港獲得一位素未謀面的婆婆幫助，更被強行塞下500元港幣，令她大為感動。(AI生成圖片)

一名內地女網民在社交平台「小紅書」上發文，希望尋找一位曾在她危難時伸出援手、「塞我500的陌生人」，並分享了這段溫暖的經歷，打破了不少人對香港人「冷漠」的刻板印象。據事主憶述，事發當日下午，她在中環地鐵站內「因為情緒激動導致腿軟倒在地上抖動呼吸不暢」。正當她無助之際，一位穿著藍色衣服的婆婆立即上前攙扶，溫柔地「一直撫摸我背部和胸口的地方，給我喝水」。

與此同時，多名路人上前關心詢問。婆婆堅持陪著她接近一小時，更主動提出要為她支付醫藥費。事主身體好轉後，阿婆仍不放心，堅持帶她去尋找藥店，可惜第一家藥店的醫師已經下班，二人再轉往另一家藥店。雖然醫師表示事主並無大礙，但婆婆突然將500元港幣塞到事主的手中，並對她說「好開心你們來香港玩的，讓你去吃一點東西」。事主多次推卻，但阿婆將錢塞給她後便「飛快跑了」，看著她「踉蹌蹌的跑的飛快」的背影，事主不禁感動得「想要大哭」。

感激港人並從此改觀 「香港再會」

這一經歷讓該名內地女子對香港的印象大為改觀。她坦言，來港前曾聽聞「香港人很冷漠會看不起大陸人，但來到這裡我發現大部分人並不是這樣的」。她認為，這次經歷讓她看到許多像那位阿婆一樣的「好心人」。對於該筆意外收獲的500元，她表示不知如何處理，但這份善意將「永遠在我心裡烙下一筆」。

事件在網上引起熱烈迴響，不少網民都被婆婆的行為深深感動。許多留言都表示香港其實充滿人情味，「香港就是超級多好人啊！」、「香港有些老人真的特別好」。亦有許多網民分享自己曾在香港受過陌生人幫助的類似經歷，例如有旅客在搭乘小巴時不夠零錢，有陌生乘客主動代為支付；也有人在地鐵上遇到不友善的目光時，有阿姨挺身而出喝止。這些分享都印證了香港溫暖的一面，有網民總結道：「沒想到港人這麼熱心腸」。



資料來源：小紅書

