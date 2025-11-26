港鐵驚現旅行團？導遊舉旗帶一行十幾團友迫爆搭港鐵 網民：無處不旅遊

港鐵出現奇景？最近有網民在中環港鐵站撞見導遊舉旗，帶領十幾名遊客搭乘港鐵前往旺角，人數之多場面壯觀，發文問：「點解旅行團會搭地鐵？」引發網民熱議「香港地鐵都變景點？」，亦有人認為亦是遊客體驗當地文化的方式之一：「無處不旅遊」

港鐵驚現旅行團？導遊舉旗帶一行十幾人迫爆搭港鐵

最近有網民發文，指自己由中環搭港鐵前往旺角時，撞見有旅行團乘搭港鐵，有導遊舉旗帶隊，帶領十幾名團友由中環乘搭港鐵前往旺角。片段可見有一大班遊客魚貫排隊拍卡入閘，導遊亦於閘內等齊團友。到達目的地時，導遊亦帶領團友排隊乘搭扶手電梯，人數之多場面墟冚，令樓主疑惑：「點解旅行團會搭地鐵？」

網民：無處不旅遊

片段引發網民熱議，有人認為搭港鐵是遊客體驗當地文化的方式之一：「無處不旅遊」、「我覺得咁先貼地，全程坐大巴好無聊」、「香港人去日本或者韓國旅行團。導遊都會特登帶你哋搭地鐵。感受當地文化」、「以前香港出發去日本團都有坐子彈火車行程」、「去俄羅斯旅行團都參觀佢哋個地鐵啦！都係體驗黎！過海仲唔洗塞車！」、「去北韓旅行都係帶你參觀地鐵。」

有人從導遊語言推測旅行團應為泰國人，同時分享曾遇到其他旅行團乘搭交通工具的經歷：「我自己之前都遇過韓國旅行團當九巴巴士係旅遊巴咁用，成團落車嗰導遊企喺巴士門度擋住。」、「不反對佢哋想體驗真正local（本地人）在港方式嘅，明白理解同某程度上支持添，不過如果係喺彌敦道發生咁會增加咗巴士落客時間，就麻煩少少囉。本身巴士埋站已經排晒長龍」、「見過韓國團旅導帶成班鴨仔係旺角坐巴士去尖沙咀碼頭」

不過有人認為太多遊客會擾民：「但千祈唔好開咪介紹，嘈到XX。」有人則指出「只要唔係繁忙時間，係好嘅！轉頭自由解散時，就可田雞過河了！」

來源：Threads