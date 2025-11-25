八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺

八達通現金回贈｜香港人日常出行和消費不可或缺的八達通，近年積極推動手機支付，將實體卡功能完美植入智能手機，讓生活更添便利。最近，八達通更與Visa合作，推出極具吸引力的增值回贈優惠，不論是iPhone或Android用戶，只要簡單幾步，即可輕鬆賺取高達$150的八達通增值額，為交通和購物開支增添一筆額外獎賞！

八達通手機增值賺回贈 新舊客戶同享優惠

八達通與Visa合作推出現金回贈優惠。

八達通支付網絡覆蓋廣泛，從乘搭公共交通工具到大小商戶零售餐飲，都能一「嘟」付款。現在，這份便利更帶來了現金回贈！由2025年11月24日起至2026年1月23日的推廣期內，所有手機八達通客戶，包括使用八達通的iPhone及Apple Watch、Android版八達通或Smart Octopus in Samsung Pay的用戶，只需透過Visa信用卡或扣賬卡為手機八達通增值，即可參與是次獎賞活動。每次增值滿$500或以上，便可獲得$30八達通增值額回贈。在整個推廣期內，每位合資格客戶最多可重複賺取獎賞5次，累積增值額高達$150，絕對是不容錯過的著數！

簡單3步八達通回贈教學 輕鬆賺盡$150

想賺取這次的增值回贈非常簡單，只需跟隨以下三個步驟，就能輕鬆將高達$150的獎賞放進口袋，讓日常消費更精明。

1. 網上登記手機八達通

首先，你必須前往八達通官方網站，填寫簡單表格並登記你的手機八達通號碼，以確認參加資格。

2. 使用Visa卡增值$500或以上

在推廣期內，使用Visa信用卡或扣賬卡，為已登記的手機八達通增值$500或以上。每次合資格的增值，都能帶來$30增值額。要賺盡$150的上限，只需重複此步驟五次即可。

3. 開啟App通知領取獎賞

完成增值後，請確保八達通App已開啟通知功能。合資格的客戶將會透過App收到領取獎賞的通知，屆時只需按指示即可領取增值額。

八達通現金回贈優惠詳情

資料來源：八達通 Octopus