港人大讚屯門為「最好住地區」！衣食住行+娛樂設施一應俱全 網民1點神反駁：配套幾好都無用

「香港哪一區最好住？」一類話題不時引起港人討論，近日有網民在網上討論區發文，指屯門是「最好住地區」，除了各類衣食住行店舖一應俱全外，還有不同的娛樂設施、公共基建，加上交通方便，表示「有時覺得住屯門都幾好，幾方便」。帖文引起網民熱議，惟大部分網民都不認同樓主所言，更有網民以1點反駁，直言「配套幾好都無用。」即看下文了解詳情。

港人大讚屯門為「最好住地區」！衣食住行+娛樂設施一應俱全

近日，有網民在LIHKG討論區以「屯門區係成為最好住之一」為題發文，大讚屯門為「最好住地區」，「有時覺得住屯門都幾好，幾方便！」樓主在帖文中表示，屯門有許多日本連鎖店舖、餐廳、小食店，「要日本嘢有Donki（DON DON DONKI）、GU、Uniqlo、松本清、Muji、Namco、鳥貴族、牛角、一個地方兩間壽司郎；要食宵夜有龍門居同紅橋；要飲嘢有Comebuytea、再睡五分鐘、天仁茗茶。」此外，要添購生活用品也十分方便，「要超市又有一田、Aeon、瑪莎、taste。」

除了上述連鎖店舖、餐飲及超市，樓主認為屯門的娛樂設施亦一應俱全，有4間戲院、沙灘、屯門公園、馬場、哥爾夫球場、泳池、草地滾球場及射箭場；公共基建設施充足，「有婚姻註冊處；有幼稚園、小學、中學、大學；有公立醫院（屯門醫院）。」而屯門的地理位置具有優勢，對於經常往返內地或機場的人來說，更是相當便利，「又近機場，20分鐘就到深圳，放假一定有嘢玩。」

網民1點神反駁：配套幾好都無用

帖文引起網民熱議，惟大部分網民認為受限於交通問題，屯門區即使「配套幾好都無用」，「乜都好，缺點係交通，出市區每次都要一個鐘或以上，住得牛屎地無咩事都唔想出油尖旺」、「退休ok，打工除非返晏或住在附近，（否則）一條屯公都唔算好住啦」、「除左日日返工收工時間塞大車，無咩唔好」、「返工放工3粒鐘巴士」、「打幾個大佬，華都30橋、屯公、汀九、西隧。」

圖片及資料來源：LIHKG討論區、文化葫蘆、民政事務總署

文：Y