元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？

香港不少打工仔每日需要跨區出勤，很多人都希望尋找便捷的交通方式，以增加自身的休息時間。最近，有交通專頁指最快50分鐘就可以由元朗前往將軍澳寶琳，重點在於乘搭港鐵後於這1站轉乘巴士，揚言車程可以快4成？不過，有網民質疑此方法的成效，又大唱反調：「用多幾多車錢？」詳情即看下文！

交通專頁推介經1站轉巴士 元朗去寶琳車程慳4成時間？

有交通專頁近日拍片實測，稱只需50分鐘即可由元朗前往將軍澳？有交通專頁近日指出，由「大西北」出發乘港鐵，再轉乘巴士往將軍澳寶琳，比起全程乘搭港鐵的66分鐘更快，關鍵是需要在這1站轉乘巴士。專頁指出，如全程乘搭港鐵，「搭得多站之餘，仲要上上落落行一段路」，因此推介在「天水圍打後嘅（屯馬綫）站」乘港鐵到何文田站，再於紅磡山谷道車站轉乘巴士，最多可節省4成車程時間。

選用山谷道車站轉乘巴士的原因，是「有超過一半巴士都是行經啟德隧道，特快前往東九龍一帶」，而且在上車後「全程行公路，一盞紅綠燈都無。」專頁實測由南昌站往將軍澳尚德邨，由南昌站乘港鐵屯馬綫往何文田站，需時約10分鐘；再往山谷道車站轉乘296D巴士，連同候車的22分鐘，需時約37分鐘抵達尚德總站。如計算由元朗站往南昌站的車程，根據港鐵網頁顯示，需時約18分鐘，即由元朗站乘港鐵到何文田站，再轉乘巴士前往尚德總站，需時約55分鐘，比全程乘搭港鐵快約6分鐘。

網民質疑「用多幾多成車錢？」 建議善用車站轉乘優惠

對於專頁推介的方法，有網民表示「平時我係搭巴士去黃大仙轉290，諗唔到呢個方法仲快能夠縮短車程」，不過亦有網民質疑車費會隨之上升，「用多幾多成車錢」，專頁則回覆指「平均（車費）係會貴四成左右嘅」，對此有人指出「俾多4成錢，仲要轉車過程煩咗，我覺得大多數人其實比較想轉車過程簡化多過快。」

此外，有網民關注塞車問題，「有無諗過塞車既（嘅）問題」，而269D巴士班次不算頻密，「但係296D 25-30分鐘一班，咁啱有車咪會好快，走咗班車就真係呆等」。另外，有網民建議可善用將軍澳隧道的轉車站，「將隧其實好多轉乘優惠揀，雖則唔係全部免費。」

