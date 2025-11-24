Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

交稅季現新型詐騙？港人收假冒稅局電郵 稱獲退稅「特別機會」 精明網民1點拆穿：一睇就知騙局

生活百科
更新時間：17:13 2025-11-24 HKT
發佈時間：17:13 2025-11-24 HKT

最近不少市民收到稅單，轉眼間又進入交稅季節，部份市民或符合退稅資格，日後將獲得稅務局退回部份稅項。不過，近日有網民表示自己收到假冒稅局的電郵，聲稱獲得退稅「特別機會」，並指示事主點擊指定連結查閱。事主直言電郵「一立眼都做得幾真」，惟細看內容後感到可疑並即時舉報電郵，不少精明網民亦憑1點拆穿，笑指：「一睇就知騙局！」

交稅季現新型詐騙？港人收假冒稅局電郵稱獲退稅「特別機會」

騙徒手法層出不窮，竟然瞄準踏入稅季，假冒稅務局發出電郵，坊間不少市民已收到類似郵件。近日，有網民表示自己收到「稅務局」的電郵，聲稱事主因電子報稅推廣計劃下，獲得退稅的「特別機會」，並指示事主點擊指定連結查閱。電郵內提到此特別優惠只限電子報稅系統提交報稅表的納稅人，同時系統採用「高效快捷的退稅處理系統」，納稅人可即時查閱進度及安全可靠。電郵附有稅務局標誌。驟眼一看實為幾可亂真，就連事主直言電郵「一立眼都做得幾真」，惟細看內容後感到可疑並即時舉報。

精明網民1點拆穿：一睇就知騙局

帖文引起網民熱議，不少精明網民單憑電郵開首已拆穿為詐騙電郵，「單憑恭喜兩隻字都知道係騙案」、「竟會恭喜納稅人，已經不可信」。有網民笑指電郵排版不錯，惟詐騙集團並不了解香港情況，加上大多市民尚未繳交新一期稅單，何來退稅之說，「稅局退稅只會寄支票」、「稅都未收？就退比（俾）你？退稅係會寄信兼內裏有支票的」、「有退稅的話，稅局會寄出支票」。有網民直指此退稅電郵實在不符合香港稅務做法，「信嗰個係咪冇喺香港交過稅」、「應該係刻意，過濾一浸正常人，信嗰班應該容易到手」。

稅務局網頁顯示，如有多繳稅款，稅務局會以支票形式退還給納稅人。退款支票會以平郵寄往納稅人最後提供的通訊地址。若通訊地址有所更改，納稅人應盡早通知税務局，以免延誤。退款支票須於支票發出日期6個月內存入納稅人的銀行戶口，逾期未領的款項可用作抵銷納稅人應付的税款。

文:RY
資料及圖片來源：Threads

