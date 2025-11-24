自提點老闆大呻無錢賺！日搬100件貨「白做」 4大行業困境嚇窒網民：以為好好賺

近年網購盛行，不少人為節省運費而選擇使用自取點服務，令相關店舖愈開愈多。然而，近日有自取點老闆在網上發文，指因貨量未達理想，決定於租約期滿後結業，並大嘆經營自提點4大困境，「首次創業以失敗告終」。該帖文引來網民熱議，不少網民慨嘆「做自取點其實即係做倉務」。

自提點預告結業 老闆大呻行業困境

一名自提點老闆近日在社交平台 Threads 上分享其經營網購自取點的困難，並貼出店舖的結業通知。由事主上載的店內照片可見，貨架上堆滿了等待領取的包裹，看似生意不俗，惟其張貼的結業通知中卻寫道：「基於貨量難達理想（要比依家多三倍）」，預計在2026年2月租約期滿後結束營業，並坦言「本人首次創業以失敗告終」。

事主在帖文中進一步解釋，他計算過，「一天至少要有三百件，這店才算賺錢」，但現時「平均只有一百件一天左右」，經營狀況與理想相距甚遠。他形容這門生意有4大問題：「單價不高，貨量不足，佔時極長，還是體力勞動」，認為「其實是沒理由開下去的」。他直言繼續經營只是「很浪費時間。很累」，故決定「趕緊關了為宜」。

網民熱議：做唔掂係正常

帖文引起網民熱烈討論，有網民指出自取點行業競爭激烈，利潤微薄，「表面睇仲以為好好賺」、「好似得$2.5-$3一件」。亦有網民認為，隨著網購平台提供更多送貨上門服務以及24小時運作的自提櫃，自取點的優勢已大不如前，「做唔掂係正常，我加多少少就送上門，洗乜去舖頭排隊/自己慢慢搵」、「最近好似多咗自提點唔做，我平時拎開果間都結業」。更有留言指出，不少自取點的營業時間未能配合上班族，「返工前佢又未開門，放工返嚟又閂門」。

部份網民則形容，自提點本身的業務性質，與做「倉務」類同，「任何人都可以開到店同做到，所以一定係出好低價」，並認為做自提點需要的體力勞動太大，「做義工苦力，仲可能會傷腰，早執早著」。

圖片來源： Threads