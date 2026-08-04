黃敬珊 - 音樂教育加入「四學」與AI元素 就算無音樂底子 都能享受課堂｜津中樂道

學校着力推廣「四學」：自學、共學、互學及導學，並適時加入AI元素，以提升學與教的效能。

彼此交流與支持

同學們的音樂學習歷程是其中一個鮮明例子。學生先主動探索（自學），他們在組內共同學習、合作分享（共學），之後又與其他組別觀摩討論（互學），老師成為引路人，適時給予指導（導學）。（ AI 生成示意圖）

同學們的音樂學習歷程是其中一個鮮明例子。學生先主動探索（自學），他們在組內共同學習、合作分享（共學），之後又與其他組別觀摩討論（互學），老師成為引路人，適時給予指導（導學）。在其中一個學習單元中，學生嘗試作曲，以電子舞曲為載體，表達他們對環保的意念。

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其中一位同學的作品在教育局舉辦的「音樂薈萃．學校創藝作品2026」中獲頒「傑出音樂獎」，其後由10多位同學在「音樂薈萃」最後匯演中演繹。這不但展現了學生的才華，更見證老師用心及巧妙地利用「四學」及AI元素，讓一班沒有音樂底子的同學通過課堂與音樂結連，享受其中樂趣。老師建構平台讓同學共同學習，能幫助他們學得更投入、更滿足和更有果效。

在剛過去的學年，音樂老師獲教育局邀請，在學校舉辦國民教育公開課，題目為「宋詞邂逅摩登音樂——共譜中華文脈新華章」。在公開課中，老師講解課堂設計的理念，課堂的內容不止是音樂的範疇，而是和中文科協作，跨科之餘更帶出價值教育，學生把自己學會的和大家分享。之後，出席公開課的老師給予意見及回饋，這正是共學和互學的體現。

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公開課吸引逾300位老師出席，現場有不同年紀的同工，既有中學老師，也有小學老師，他們來自港九新界不同的地區。我還遇上了昔日的大學同學、舊生和舊同事。禮堂內滿載教育有心人，大家期盼彼此交流與支持，能在教育界成就更多美事。

撰文：迦密愛禮信中學校長 黃敬珊

本文原標題為〈師生同心，共譜教育新章〉

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