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張佩姍 - 《聆聽．西南聯大訪談錄》 抗戰學生在烽火中鑄就脊樑｜讀具慧眼

知識轉移
更新時間：18:30 2026-07-29 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-29 HKT

如果有一天，警報響起，你要抱着書本往外跑；頭頂是轟炸機，腳下是泥濘，課室只有一層鐵皮屋頂；下雨時教授的說話被雨聲完全淹沒……你還會去上課嗎？80多年前，有一群中國年輕人，他們每天都在回答這個問題。

8年抗戰繼續上課

《聆聽．西南聯大訪談錄》
《聆聽．西南聯大訪談錄》

1937年，抗日戰爭全面爆發，北大、清華、南開3間大學被逼南遷至昆明，在硝煙中建立西南聯合大學。整整8年，師生在極度匱乏的條件下，沒有中斷過一天教學。這段歷史，正是我們今日能安心讀書的一個重要理由。

《聆聽．西南聯大訪談錄》記錄親歷者晚年的口述——沒有宏大敘事，只有一件件小事：聞一多在警報聲中講《詩經》，物理系學生用廢鐵自製實驗儀器，女生宿舍的泥牆貼滿手抄詩句。那個年代，茅草棚下的教室，盛放着中國最璀璨的心智。

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書中楊振寧的訪談令我印象尤其深刻。楊振寧與李政道同為聯大學生，1957年共同摘得諾貝爾物理學獎，震驚世界。楊振寧憶述同窗鄧稼先，聯大畢業後赴美再回國，隱姓埋名，主持原子彈與氫彈研製，以生命換來大國的脊樑。另一位聯大校友、航天科學家王希季，後來成為「兩彈一星」元勳，奠定中國航天事業的基礎。

3個名字，3條人生路，從同一片戰火中走出來。香港的年輕朋友，你認識他們嗎？也許你聽過楊振寧，卻不知道鄧稼先；也許你聽過兩彈一星，卻說不出一個名字。我們的教育，似乎虧欠了年輕一代這重要的一課。從九一八到抗戰勝利，14年山河破碎；此後數十年的艱辛建設——中國能有今日的面貌，是一代人燃盡自己換來的。這段歷史，作為中國人，我們有責任去了解、去記住。

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讀這本書，我希望香港每一位學生都能走進這段歷史，認識這些名字。作為中國人的身份，不是一個標籤，而是一份傳承。理解了它，才知道自己站在哪裏；站穩了，才能真正走向更廣闊的世界。

最好的圖書館，是有文化厚度的閱讀空間，讓人與不同時代的心靈相遇。願《聆聽．西南聯大訪談錄》成為香港年輕人進一步認識祖國的敲門磚——多一分好奇，多一份自豪。

撰文：中華基督教會銘基書院校長 張佩姍

本文標題原為〈在烽火中鑄就脊樑〉。

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