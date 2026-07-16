葉雪姸 - 只剩下樹墩的大樹會快樂嗎？從《愛心樹》反思父母的愛｜讀具慧眼

身為校長，我每天在校園裡看着孩子們學習，見證他們一點一滴的成長及改變；回到家中，我也立刻「轉換頻道」，成為陪伴孩子成長的媽媽。說到底，校長也好，家長也好，我們都在學習如何陪孩子走好成長的路。

孩子在聽故事的同時，大人也會被故事的寓意悄悄提醒。示意圖

今天，我想以這雙重身份，向大家推薦一本值得大人孩子一起細讀的經典繪本——謝爾．希爾弗斯坦（Shel Silverstein）的《愛心樹》。還記得大女兒和兒子小時候，我常常抱着他們翻開圖書；起初是我讀他們聽，然後一路讀一路探討問題，後來發現孩子在聽故事的同時，大人也會被故事的寓意悄悄提醒。我深信閱讀不單單是認字和看圖，更能滋養孩子的想像力，讓他們學懂做人、做事、做學問應有的態度。

《愛心樹》這本書文字不多，篇幅也不長，卻有一種奇妙的力量——看似很快便能讀完，卻會慢慢停留在心裡。它像一面鏡子，映照出我們在教育孩子和為人父母的路上，對愛、付出、成全與界線的思考。若要我用一句話介紹《愛心樹》，我會說：「故事看似簡單，卻有很深的餘韻。」故事中，一棵大樹無條件地愛着一個小男孩。男孩年幼時，大樹陪他玩耍；男孩長大後，需要錢、房子和船，大樹便一次又一次把蘋果、樹枝和樹幹給了他。到了最後，大樹只剩下一個樹墩，卻仍願意讓老去的男孩坐下來歇息。

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今天，看着家中漸漸長大的孩子，我隨口問了一句：「你們還記得那本封面綠綠的《愛心樹》嗎？」沒想到，他們竟異口同聲地說記得，還七嘴八舌地提起當年我問過的問題，看見這些問題仍然清晰地留在孩子心裡，我心中卻充滿幸福。那一刻，我更深切體會到：親子閱讀中那些溫暖而細微的片刻，真的會悄悄走進孩子的生命，成為一輩子的養分與回憶。

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故事的最後，大樹只剩下一個老樹墩，卻依然說：「我很快樂。」因為老去的男孩，終於又回到它身邊。這大概也是為人父母、為人師長最深的心情——我們不怕自己心軟，只怕孩子在人生路上迷失方向。讀到最後，不妨問孩子：「你覺得大樹真的快樂嗎？」只要一次真誠的陪伴、一場親子的對話，從閱讀中灌溉出一棵健康、懂得愛，也懂得感恩的「生命之樹」！

撰文：中華基督教會基全小學校長 葉雪姸

本文標題原為〈校長媽媽從《愛心樹》看親子教養〉。

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