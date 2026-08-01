陳偉邦 - 台北「流動的南方」水墨畫展 雲集40多位藝術家 展現海洋文化特質｜藝文薈

走訪刺激的雲南後，這星期又將到台北旅行。今次有兩個特別要去的展覽，一個是「流動的南方」展。這個展覽是蔡文潔博士策劃，並由「天人共創」粵港澳大灣區水墨概念協會主席黃約翰及會長江玉庭發起及落實進行。這次第15屆畫展將有40多位藝術家參展，聲勢浩大，十分難得。舉行地點設於台灣師範大學德群畫廊。

赴台參觀藝術展覽

《Beyond the Aesthetic and the Anti-Aesthetic》

據蔡博士文章介紹：「『流動的南方』所提出的『南方』，並非單純的地域指涉，而是一種源自海洋文明、多元文化交流與遷徙經驗所孕育出的文化精神。在漫長的歷史發展中，南方始終與海洋、港口、商貿、移動和交流緊密相連。相較於以土地與秩序為核心的內陸文明，海洋文化更展現出開放、包容、融合與創新的特質。不同文化在此相遇、碰撞、交會，也在流動中彼此吸納、重新詮釋，形成新的文化能量。因此，『南方』不是一個方向，而是一種觀看世界的方法；『流動』也不止是變化，而是一種持續生成的生命狀態。」對當代中國水墨藝術有興趣的朋友必不能錯過。

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另一個是位於台北市立美術館，展題名為「超現實主義：對話中的世界」的大展。超現實主義並非一個已終結於過去的歷史現象，而是一股與時代共振的動能。它是一種態度，一種未竟且不斷演進的思維模式。縱觀數十年的發展，超現實主義前衛藝術的主題與意象，在當下語境中尤具現實意義。關於身份認同、轉變、非理性，以及對現實與感知的質疑，至今仍在深受超現實主義啟發的作品中被反覆辯證。

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縱觀這兩個一中一西的展覽，都是甚具當代前瞻藝術態度特質及豐富啟發性，實是暑假尋美之夢者必到的藝文景點。而在剛看完的《Beyond the Aesthetic and the Anti-Aesthetic》一書中，內容就充滿着兩個展覽的話題張力！

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撰文：本地著名藝術教育家/畫家 陳偉邦

本文標題原為〈台北「流動的南方」及「超現實」展〉。

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