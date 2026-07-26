陳偉邦 - 攜帶氧氣瓶的朝聖之旅！直擊香格里拉松贊林寺的超然氣場｜藝文薈

上次談到雲南之旅，最刺激的是上松贊林寺。那天導遊不斷提醒，攜帶氧氣瓶，吃預防高山症藥物、保健品，到了真正爬樓梯邊行邊影相，又不是那麼辛苦，但確有成員出現氣促、頭痛及胸悶，之後返回麗江、大理就復元了。

談到雲南之旅，最刺激的是上松贊林寺。示意圖

全樓梯都有穿着雲南民族服的人在影相，但入到寺內則不准影相，只見尊尊大佛高大威猛，金光閃閃，有些慈祥低眉，一些金剛怒目，無非叫人向善，早出三界，回頭是岸！我感應到寬恕大慈大悲，萬事外物又豈同關吾身！就如香港慈山寺地藏殿的一對對聯：「即有之空一法不立，即空之有萬法全彰」。遊此寺一次，慧悟更深，只能仰望每位大佛菩薩參拜！

其實真正的布達拉宮位於西藏，而這間「小布達拉宮」則位於雲南香格里拉，全名為噶丹．松贊林寺。松贊林寺始建於1681年（清康熙20年），距今有300多年歷史。松贊林寺坐落於群山之中，外形猶如一座神秘古老的城堡，朱紅色的飛簷、月牙色的牆身、金黃色的殿頂，在陽光下散發出耀眼奪目的絢爛色彩，盡顯藏族的藝術特色。

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電視旅遊節目《江湖見》，黎耀祥和麥長青的雲南之行，最後一站來到香格里拉，到訪海拔3380米上被譽為「小布達拉宮」的松贊林寺、「香格里拉最後的秘境」巴拉格宗，以及梅里雪山觀賞絕美「日照金山」的絕佳地點飛來寺。這間寺讓我想起《甘地傳》。

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聖雄甘地是20世紀最偉大的政治和精神領袖之一。他在印度被視為國父，率先實行非暴力不合作主義；通過人民大規模非暴力的不服從運動，以反抗暴政。在印度脫離外國統治的過程中，他扮演了關鍵角色。他常因自己的行動而遭到監禁，但他在1947年時達成目標，印度脫離英國而獨立。因為他的重要性，因此被稱為「聖雄」，意思是「偉大的靈魂」。松贊林寺正是有這種超然物外的氣場！

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撰文：本地著名藝術教育家/畫家 陳偉邦

本文標題原為〈超然物外——松贊林寺〉。

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