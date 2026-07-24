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吳崇傑 - 「僑批」是甚麼？從美學角度 欣賞手寫書信︱視藝師語

知識轉移
更新時間：19:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-24 HKT

近日電影《給阿嬤的情書》掀起全城熱話，「僑批」作為影片中的主線，引起大家的關注。國學大師饒宗頤有云：「一封僑批就是一個家國情懷的故事，亦是昔日僑民闖蕩海外的時代印記。」

「僑批」又名「番批」

中文書法充滿美感。示意圖
中文書法充滿美感。示意圖

「僑批」也稱「番批」，是昔日漂洋過海、出外謀生的海外僑胞寄返家鄉的信和銀。較早前在一個「僑批展覽」活動中，發現參觀者對展出的書信甚感興趣，大多感歎信件字體非常秀麗優美和工整，他們簡直視作書法展來參觀；查實這些信件多是找人代筆，昔日外流的人不太多能書寫信件，故造就了「代人寫信」之行業。

我們現從美學角度來欣賞僑批。僑批雖是一種實用體裁，但書寫字體不僅工整且行雲流水，可見書寫者擁有中國傳統書法的根基，頗具傳統書法之美和可觀賞性。縱觀僑批字體大致可分楷書、行書及碑體等，近代亦有見硬筆書法等。

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當時的信箋大多都是直行書寫，信紙印有精美圖案或間線等裝飾。書寫格式猶如一幅書法字畫般有上款和落款，並蓋上印章；印章有署名的正章外，也有閒章，亦多見在適當位置會蓋上如意、吉祥等美好字句的印章。

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欣賞僑批之美，除了是信箋上的書法字體和印章外，批封也是另一值得欣賞的郵件。僑批多為傳統中式信箋直寫格式，多見有紅框封、紅條封，以及印有各式圖案或文字的批封等，版面大致分有3格欄目，寫上收件人、收件地址、寄件人及附寄匯款數目等。

僑批信箋除印上圖案外，有時還會因應時節或事故而用上特定顏色的信箋，如新春期間會用上紅色和吉祥喜慶圖案的信箋。

在今天AI新世代下，執筆寫字已是非常困難和費時；但回憶昔日19、20世紀時代，無論個人或商業往來，大家都是利用書信互通訊息，所用的信紙都是設計精美，印有插圖或廣告宣傳，增添不少美學和欣賞價值。

電郵：[email protected]

本文標題原為〈欣賞手寫書信之美〉。

撰文：香港美術教育協會增補委員、社區導師及香港藝術發展局審批員（藝術教育）吳崇傑

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