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周敫烆 - 由《蒙古草原，天氣晴》說到莫奈《睡蓮》——用心感受藝術︱視藝師語

知識轉移
更新時間：15:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-20 HKT

我愛蒙古無垠的穹蒼與草原，紀錄片《蒙古草原，天氣晴》卻令人心生唏噓。影片講述女孩普潔命途多舛的一生：她自小單親需放牧勞作，生計隨風雨飄搖。後來母親墮馬重傷，在草原上等不到救護車，苦撐半月送到醫院，終因貧窮被拒之門外，含恨而終。為了擺脫牧民的宿命，普潔努力求學，夢想成為教師，她每日徒步往返數十公里外的學校，卻在小學畢業前夕遭遇車禍，美好年華永遠定格在12歲。

蒙古的視障學校

自轉型市場經濟，首都集中發展，牧區卻逐漸凋敝。這引來全國近半人口擠居烏蘭巴托，資源不均導致嚴重的貧富懸殊。（新華社圖片）
自轉型市場經濟，首都集中發展，牧區卻逐漸凋敝。這引來全國近半人口擠居烏蘭巴托，資源不均導致嚴重的貧富懸殊。（新華社圖片）

普潔的悲劇是蒙古社會失衡的縮影。自轉型市場經濟，首都集中發展，牧區卻逐漸凋敝。這引來全國近半人口擠居烏蘭巴托，資源不均導致嚴重的貧富懸殊。除了普通與國際學校的天壤之別，我在遊學時更了解到特殊教育的困境。近7成輟學或從未入學的身障青年出身貧寒，因無力承擔額外開支而被逼失學。全國僅6間特殊學校皆位於首都，而普通學校大多缺乏無障礙設施與特教培訓及支援，對融合教育陽奉陰違。偏遠牧區的身障人士求學無門，只能被教育體系邊緣化。

延伸閱讀：吳穎彤 - 特殊校視藝老師：藝術是學生與世界溝通的獨特語言︱視藝師語

116學校為蒙古唯一的視障學校，政府撥款僅能維持基礎運轉，並無經費採購視障教材、輔具與無障礙設施。我曾觀摩一堂視藝課。老師用針在膠片上刺出蝴蝶輪廓與花紋，引導學生撫摸感受翅膀的形狀、紋理與結構，以觸覺彌補視覺的缺失、分辨並繪畫出動物的特徵，連結色彩詞彙來認知世界。老師以創意、愛心與堅持彌補物質的不足，捍衛視障孩子接觸藝術、感知世界的權利。

延伸閱讀：朱啓文 - 由劉春杰版畫 到那些年的青春印記︱視藝師語

印象派大師莫奈晚年視力衰退，他卻擺脫肉眼的限制，《睡蓮》的紫色狂熱革新了西方繪畫技法，更成為抽象藝術的先聲。「真正重要的事情是眼睛看不見的，惟有用心看才看得見。」視藝科教師是學生的眼睛和橋樑，使他們平等地擁有未來。如蒙古兒童節總統府前滿地的粉筆塗鴉，在荒涼草原裏綻放出最純真溫暖的希望。

電郵：[email protected]

撰文：香港美術教育協會會員、視覺藝術科教師 周敫烆 

本文原標題為〈你是我的眼〉

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周敫烆簡介:

作者為香港美術教育協會會員、視覺藝術科教師。

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