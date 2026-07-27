小學引入芬蘭教育理念 校長親赴當地考察 「經歷比書本更深刻」｜教學有心人

獅子會何德心小學校長黃偉立，分享該校如何將芬蘭教育理念融入日常教學，通過體驗式學習、跨科整合及生活化應用，為學生創造愉快的學習環境，激發學生的學習動機，同時培養他們的探究精神與自主學習能力。

早前舉辦陀螺大賽

芬蘭教育理念有甚麼特點？示意圖

學校早前舉辦的陀螺大賽，成功打破了傳統課堂的沉悶氣氛。比賽形式好玩又刺激，瞬間吸引了大量學生參與和圍觀。過程中，學生為了讓自己的陀螺轉得更快、更穩、更具攻擊力，主動鑽研陀螺的結構設計，並在不知不覺間認識到物理學的重心、轉速及軌跡等科學原理。

他們亦利用3D打印技術製作個人化陀螺，將科學與視藝元素結合。這種「寓學於樂」的模式，不但把抽象的課本知識轉化為實踐經驗，更有效提升學生的自主學習動機，以及動手協作能力。

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黃校長曾親赴芬蘭考察，並將當地體驗式學習理念帶回香港。他認為「經歷比書本更深刻」。學校通過森林教育活動，帶領學生到郊野觀察大自然，並進行中文寫作、藝術創作及科學探究。在校內，學生能通過飼養動物、製作濾水器等實作活動，將學科知識生活化。

在課程設計上，學校採用主題式學習，例如英文科會以學生感興趣的題材拍攝短片，讓學生在真實情境中運用英語。

學校獲捐助聘請7名外籍教師，推行「一外籍一本地」協作教學，加強學生聆聽與表達能力。校內自設的英文課程，以閱讀為核心，鼓勵學生大量閱讀及發表意見，強調「敢講敢寫」比初期文法糾正更重要，逐步提升他們的語文能力。

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黃校長本身出身會計，因信仰及對教育的熱誠而轉行。他相信每個學生各有天賦，「今天不行，不代表將來不行」，因此致力發掘學生的優點。他亦強調家校合作的重要性，例如通過今次的陀螺比賽促進親子溝通，讓學生放下手機，鼓勵他們多與家人及朋輩互動。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈陀螺爭霸戰〉。

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