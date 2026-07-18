畢業了家長還留下來當義工？揭開新亞中學深耕20餘年的家校共育魅力｜教學有心人

在香港的天光道，一座別具特色的圓形校舍靜立70載，跳脫本地常見的方正校舍格局，這便是承襲新亞書院文脈、深耕本土教育多年的新亞中學。梁淑貞校長與資深教師劉杏仙走進電台節目，細數學校的辦學底蘊、家校共育模式與育人初心，解構這間學校歷久彌新的教育魅力。

團結凝聚的教育理念，讓師生、家長同心同行。示意圖

新亞中學的獨特底蘊，根植於深厚的文化傳承。校舍由知名建築師徐敬直設計，1956年落成至今已有70年歷史，圓形校舍設計寄寓團結凝聚的教育理念，讓師生、家長同心同行。學校與新亞書院一脈相承，校徽同樣刻有孔老聖賢意象，以弘揚中華文化、復興倫理道德為辦學宗旨。多年來，兩校維持緊密聯繫，開展薪火相傳社區關懷計劃，讓書院學長以同伴身份，為中學學子提供學業指導、升學輔導，延續跨代教育傳承。

溫暖且扎實的家校共育，是新亞中學最鮮明的辦學特色。早在1998年，學校在劉杏仙老師的籌備下成立家長教師會，深耕家校合作20餘年，更創立獨特的榮譽會員制度，讓畢業生家長持續留校擔任義工，以專長為學校提供助力。多年來，家長義工的溫暖舉動成為校園常態：寒冬為補課的學子煲製熱湯、準備小食，以暖心口號為考生打氣；成立膳食小組，通過試食調研、問卷收集意見，嚴控學生膳食品質；開辦家長進修學院，帶領家長與時俱進，共築成長環境。

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以生為本、因材施教，是學校始終堅守的育人內核。學校推行「一生一體藝」，於初中課表專設課時，讓學生同步接觸藝術與體育項目，培育自信與同理心。針對學子的個性化夢想，學校依託校友捐款設立「築夢計劃」，以面試選拔、階段性督導、一對一陪伴等模式，幫助草根學子追尋理想。兩位熱愛音樂的學生，在老師的指導與校友的支持下，獲得全港比賽佳績，更遠赴日本參賽，延續音樂熱忱；高中「明日CEO」計劃的學生，在校友的商業經驗指導與鼎力支持下，完成產品設計與銷售實踐，收穫成長與認可。

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新亞中學以教育傳承文化、以溫暖守護成長。學校50周年校慶之際，160多名師生、校友、家長合唱由劉杏仙老師原創的《新亞情》，一曲歌謠承載數代人的校園記憶。從文化傳承到家校同心，從多元培育到逐夢護航，新亞中學始終踐行教育初心，在香港教育沃土上，書寫着溫暖而厚重的教育篇章。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈新亞中學傳承70載〉。

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