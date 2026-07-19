尹淑芬 - 小學55周年校慶 才藝匯演如何吸引觀眾？｜教評心思

適逢本校55周年校慶的重要里程碑，中華基督教會何福堂小學隆重舉行校慶才藝匯演。本屆盛會為歷年參與人數最多、陣容盛大，匯聚超過300多位師生及友好幼稚園學童登台獻藝，合共22組精彩節目輪番上演。活動氣氛熱鬧溫馨、精彩連場。

才藝匯演節目多元化

校慶匯演有敲擊樂團。示意圖

是次才藝匯演極具特色，打破校園界限，誠邀「世佛會觀自在幼兒學校」、「仁濟醫院友愛（業旺邨）幼稚園及幼兒中心」兩間友好幼稚園聯合參演，實現幼小協作共演。幼稚園小小演員分別帶來《活力閃耀創未來》及《笑鬧桃花源》童趣演出，天真活潑，為整場校慶盛會帶來滿載歡樂與溫暖驚喜，充分展現地區教育互助共融的美好氛圍。

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本校學生表演節目豐富多元、類別齊全，全面展示學校全人教育與特色課程成果，節目大致分為五大類別：

一、傳統文化與藝術展演：包括步操樂團、龍藝班、高低年級中國舞校隊及中國舞獨舞、中文話劇。節目糅合傳統樂藝、舞韻與戲劇文化，讓學生在舞台傳承中華文化之美，展現儒雅端莊的文化氣質。

二、音樂及聲樂演出：涵蓋合唱團、敲擊樂團、手鈴隊、童唱詩歌。同學以悅耳歌聲、純淨樂韻頌讚校慶，音色整齊、演繹動人，充分展現扎實的藝術素養。

三、多元語文演繹：包含英詩集誦、普通話集誦、日語班、英語話劇。通過多語言朗誦與戲劇表演，展現本校豐富的語文課程，培養學生國際視野與表達自信。

四、科技特色展演：由AI Pilot、AI Builder團隊登台展示。結合科技創新元素，充分體現本校重視STEAM教育、推動科技學習、培育創新思維的教學特色。

五、體育武藝展演：當中武藝班、跆拳道班氣勢十足，動作整齊俐落，展現同學勤勞堅毅、自強不息的運動精神。

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一場精彩的匯演，絕非偶然。每一段完美演出，皆源自同學們課餘無數次的堅持排練、反覆修正，憑着毅力與熱誠突破自我；亦感謝全體老師用心指導、細心調校，陪伴學生打磨每一個細節，成就精彩舞台。

55載春風化雨，桃李芬芳、藝彩紛呈。本年度校慶才藝匯演不僅展示學生多元潛能，更凝聚家校、友校同心的力量。期盼來年才藝舞台再續輝煌，全體同學繼續勇敢展現才華、閃耀自我，延續學校多元、正向、精彩的校園風貌。

撰文：中華基督教會何福堂小學校長、教育評議會執委 尹淑芬

本文原標題為〈「接地氣」的AI教育〉

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