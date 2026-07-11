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郭文釗 - 小學校長分享：4步驟傳授AI教育 最重要是「接地氣」！｜教評心思

知識轉移
更新時間：13:00 2026-07-11 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-11 HKT

2026年6月17日，教育局公布《中小學數字教育發展藍圖》，提出「四大重點．十大策略」，清楚傳遞推動AI教育已是當務之急。然而，如何在引入AI的同時真正促進學生學習，乃是每間學校必須認真面對的課題。

推動AI教育

我認為AI時代的老師比以往更重要，因為老師的核心價值，在於設計豐富的學習體驗，引導學生提出有意義的問題，並在情感與價值觀層面給予真實的陪伴與支持。（作者提供）
我認為AI時代的老師比以往更重要，因為老師的核心價值，在於設計豐富的學習體驗，引導學生提出有意義的問題，並在情感與價值觀層面給予真實的陪伴與支持。（作者提供）

在過去傳統的教學中，我們教孩子「記憶知識」，但在AI能秒速提取全球資訊的今天，單靠記憶已遠遠不足。孩子更需要學會與AI協作，運用AI工具選取真實資訊來解決問題，才能立足未來。

延伸閱讀：梁惠君 - 中六畢業生藝術展 「破格」而出 藝展才華｜教評心思

推動AI教育時，我們很容易把「使用AI工具」等同於「學習AI」。事實上，工具只是手段，促進學習發生才是目的。本校的AI教育理念，可用一個簡單的四步流程表達：1.難題設置；2.思考；3.使用AI工具；4.產出成果。

教師先為學生設置難題，學生必須獨立思考、形成想法，再借助AI工具解決問題、驗證與優化，最後呈現有深度的成果，並反思AI在過程中的幫助與限制。

以本校高年級跨課程活動「食物小偵探」為例，教師針對學生愛吃不健康零食，安排他們用顯微鏡觀察零食的微觀真貌。當學生察覺食物安全問題後，教育引導他們閱讀營養書籍，最後學生運用科技向低年級同學宣傳健康飲食，更利用AI製作小遊戲，讓學習在真實情境中自然發生。

延伸閱讀：陳許華 - 中國地圖像一條魚？觀點沒有對錯！讓孩子打破心理枷鎖｜教評心思

我認為AI時代的老師比以往更重要，因為老師的核心價值，在於設計豐富的學習體驗，引導學生提出有意義的問題，並在情感與價值觀層面給予真實的陪伴與支持。

推動AI教育並非追潮流，出發點始終是學生。我們希望孩子畢業後，面對由AI深度參與的社會時，既懂得善用工具，又不失獨立思考，更擁有正確的價值觀與責任感。

說到底，AI教育必須「接地氣」，真實地發生在課堂與學生的學習歷程中，而非停留在簡報或政策文件上。基法小學已一步一腳印，與師生共同探索這段充滿可能的教育旅程。

撰文：中華基督教會基法小學校長 郭文釗 

本文原標題為〈「接地氣」的AI教育〉

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郭文釗簡介:

作者為中華基督教會基法小學校長。

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