陳卓禧 - 優秀的藝術作品 缺不了甚麼元素？｜卓言絮語

以潮汕方言和僑鄉情拍攝的《給阿嬤的情書》，在內地、港澳以至東南亞引起廣大迴響，成為票房黑馬。雖然筆者同此片尚緣慳一面，不過上周欣賞了港專創意媒體與設計高級文憑畢業生的兩段「喝茶」（ZakDe）短片。他的畢業項目以潮汕方言「你好，吃茶」（Lehoo, zakde）為主題，融合原生潮汕茶文化及香港茶樓搭枱文化，令人眼前一亮。

潮汕茶文化遇上香港茶樓

出色的藝術作品應該具備甚麼元素？示意圖

阿鵬在潮汕長大，深感香港節奏快、環境高壓，青年居住空間狹小、社交孤獨、人情淡薄疏離、青年友好型空間不足。潮汕人「無事不飲茶、以茶暖人情」、香港茶樓隨意拼桌，以及他在小紅書拼友租屋的體驗，令他萌生創作線上自助預約搭枱、分齡分群、互相匹配的機制，再加上售賣新茶飲、設計慢活氣息茶舍，打造一處有煙火、有文化和有溫度的輕鬆自在社交空間，以一杯茶為紐帶，重建城市人情味。

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年輕人源自生活與觀察，進而直面痛點的作品十分精彩。阿琪因應職場百態，創作「人生水族館」，塑造上司「仙哥」及「金魚佬」、「鬥鬼」、「阿四」等5個下屬，人物突出、性格各異，以反諷職場無聊和失去生機、只識得打工的「鹹魚族」，來鼓勵年輕人找回自己，活出自我風味。

藝術源於生活，昇華人生，影響生命。室內設計高級文憑畢業班經歷半年的「HKCT×Blum設計思鄰」項目，深入奧地利著名品牌Blum，了解企業狀況及先進技術，與受惠家庭面對面交流、實地度尺，與家具厰師傅直接商討生產細節，帶領學弟學妹參與設計。復活節前夕，結合了同學創意與專業技術的家具作品順利送抵區內有需要的家庭。畢業同學看着親手設計的作品融入受惠者的生活空間，為他們送上溫暖，深深感受到藝術設計的社會意義。

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優秀藝術作品具有感染力和衝擊力，令人深思、產生共鳴；它是創作者靈魂的反映，心聲的外延，連結和影響社會，因此，培育德才兼備的藝術設計人才，院校有責。

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作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

撰文：港專學院及香港專業進修學校校長 陳卓禧

本文原標題為〈都是好作品缺不了的〉

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