陳卓禧 - 在7.1歡欣日子 回顧中外歷史｜卓言絮語

今年七一過得與往年有點不一樣：特意在茶餐廳享受七一折優惠的晚餐，專門改乘免費電車代替一程港鐵。餐廳裏電車上遇見了不少歡欣笑臉。

七塊論

今年七一過得與往年有點不一樣：特意在茶餐廳享受七一折優惠的晚餐，專門改乘免費電車代替一程港鐵。餐廳裏電車上遇見了不少歡欣笑臉。（中新社圖片）

在北京，隆重慶祝中國共產黨誕辰，習總書記說，「105年不懈奮鬥，從根本上改變了中國人民的前途命運」，黨領導人民歷盡千辛萬苦，「僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。」

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與此同時，白俄羅斯總統慨歎，「中國最大的特點就是始終保持沉着冷靜，不急不躁，不搞過頭，一步一腳印地朝着既定目標前進。」「不像我們，不幸的是，我們摧毀了自己的國家——蘇聯，如今正面臨後果：我們自相殘殺。」

回到1983年，美國列根總統出台NSDD-75頂層秘密戰略文件，通過外部圍堵、內部分化瓦解蘇聯，主動利用蘇聯內部矛盾、東歐離心力，通過尋找代理人、輿論滲透、秘密資金扶持反對派，再加上外圍經濟絞殺，使蘇聯終於在1991年底解體為15個國家，其中東斯拉夫3國中的俄羅斯和烏克蘭，在西方推動下浴血鬩牆至今4年多。

在台灣，李登輝1999年出版《台灣的主張》，鼓吹拋棄「大中華主義」，把中國分為7塊，「分而治之」。在蘇聯解體、美國和西方出現「中國崩潰論」後，台獨教父想充當美國分化中國的代理人。

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「七塊論」源自日本「中國分裂成12塊」和「瓜分中國」的論調。90年前，日本敢於發動侵華戰爭，是認為中國人民「沒有國家思想，是一盤散沙的民族」，3個月可以擊潰中國主力軍隊，使中國像滿清一樣跪地求和。中共領導的抗日統一戰線和敵後抗戰，改變了戰爭走向，取得了近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

在七一回顧中外歷史，感慨良多。假如沒有歷經磨難鬥志彌堅的中共凝聚領導全國人民，沒有中央的決策，或許我們不只沉淪在7年前的黑暴中。

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撰文：港專學院及香港專業進修學校校長 陳卓禧

本文原標題為〈在歡欣日子的背後〉

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