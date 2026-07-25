張錦芳 - 別急著罵！孩子愛摸性器官是好奇還是受創？家長必學的4大應對方法｜護苗信箱

張教授：

有些兒童會經常摸自己的性器官，這種表現是正常嗎？是否曾受到性侵犯？這是無意識的行為還是他們對「性」太好奇所致？家長應怎樣做？

孩子對性充滿好奇，是他們成長過程中的一部分。示意圖

張教授答：

孩子對性充滿好奇，是他們成長過程中的一部分。當他們發現大人對「性」問題不願意回答時，便會尋找其他方法來獲取答案，其中一種方式是通過自我探索來了解自己的身體。撫摸性器官的行為通常被視為自我探索的一部分，在某些情況下是正常的。

自我探索的正常性：孩子在探索自己的身體時，可能會因為偶然的刺激而感到愉悅，這是一種自然的反應。這種行為通常是無意識的，並不會對身體造成傷害。然而，如果孩子過度沉迷於這種行為，導致私處受損或影響到他們的學習和日常生活，那麼這就可能是需要關注的問題。

延伸閱讀：張錦芳 - 7歲女兒過分地保護自己 被弟弟碰一碰腳也覺得是性侵 家長可以點處理？｜護苗信箱

受侵犯的可能性：雖然性好奇是正常的，但家長也應該警惕孩子是否可能受到性侵犯。偶爾撫摸自己的私處不一定是被性侵犯的表徵，但如果孩子在行為上出現異常，例如心神恍惚、食欲改變、對某些人恐懼等，那就需要引起重視。受侵犯的孩子可能會表現出這些情緒和行為的變化。

家長的角色：當你注意到孩子的行為有變化時，應該主動與他們溝通。可以問「最近有發生了甚麼事」，這樣有助於孩子表達內心的感受和困惑。不論問題是否與性侵犯有關，父母的理解和支持都是重要的。

延伸閱讀：張錦芳 - 小一女孩問點解𡃁模穿着性感 家長應該點答？｜護苗信箱

應對策略：

鼓勵孩子隨時向你詢問關於性和身體的問題，以適合他們年齡的方式回答； 讓孩子了解身體的基本知識，並告訴他們甚麼是正常的行為； 留意孩子的情緒和行為變化，及時介入並提供支持； 如果懷疑孩子可能受到性侵犯，應尋求心理專家的幫助，以便進行評估和輔導。

總括而言，孩子的性探索行為在一定程度上是正常的，但家長需要保持警覺，在必要時提供支持和指導。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

撰文：張錦芳教授

本文標題原為〈兒童經常摸自己性器官〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

