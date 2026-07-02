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張錦芳 - 7歲女兒過分地保護自己 被弟弟碰一碰腳也覺得是性侵 家長可以點處理？｜護苗信箱

知識轉移
更新時間：06:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-02 HKT

張教授：

我的女兒7歲，她往往過分地保護自己，連弟弟碰一碰腳，也覺得被性侵犯，我應怎樣教導她？

方太

為免女兒誤會被性侵犯，家長應該傳授正確的性知識。示意圖
為免女兒誤會被性侵犯，家長應該傳授正確的性知識。示意圖

誤會被性侵犯

張教授答：

孩子對於身體界限有一定的認知是非常重要，尤其是7歲的女孩，正處於一個開始理解性別差異和個人界限的階段。然而，她將弟弟的輕微碰觸視為「性侵犯」，可能是因為她對這個詞的理解不夠全面。因此，我們需要幫助她更清楚地理解甚麼是真正的性侵犯，以及如何正確地表達感受。

性侵犯的定義：性侵犯是指被別人撫摸身體的私處（胸、陰部）、強逼進行不喜歡的身體接觸（如強吻），或曝露私密部位（如展示不雅的圖片、色情電影）。這些行為的目的通常是為了滿足個人的性需求或施加權力。雖然弟弟的行為不合適，但並不構成性侵犯，這一點需要向女兒解釋清楚。

延伸閱讀：張錦芳 - 小一女孩問點解𡃁模穿着性感 家長應該點答？｜護苗信箱

保護身體：當她感到不舒服或被侵犯時，應該立即大聲說「不」，並迅速離開現場。要找可信賴的成年人（如媽媽）告訴他們發生了甚麼事。弟弟碰到她的腳是不對，雖然不屬於性侵犯，但也應向女兒道歉。

表達不悅：無論對方的行為是否屬於性侵犯，當她不喜歡某些行為時，應該勇敢地表達自己的感受。可以直接說：「走開！我不喜歡你這樣做。」如果對方不聽，並繼續這樣做，她可以更堅定地說：「我不是在開玩笑，請停止，否則我會告訴媽媽！」

延伸閱讀：張錦芳 - 如何應對朋輩分享的性感相？｜護苗信箱

設定界限：教導她如何清楚地劃定個人界限也很重要。當弟弟想要和她玩，但她不想時，可以用平和的語氣說：「我現在不想玩，我需要讀書。」這樣的表達方式不僅能讓對方理解她的需求，也不會讓弟弟感到難堪。

與女兒的溝通應該是開放和正面的，讓她感受到安全和被關心，才會更願意分享感受和困惑。父母也需要教導弟弟如何與人相處，了解界限的重要性。這樣不僅能促進姊弟間的理解，還能幫助他們建立健康的人際關係。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

撰文：張錦芳教授

本文標題原為〈女兒過分地保護自己〉。

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張錦芳教授簡介:

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

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