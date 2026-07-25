黃國軒 - 「Nice爺爺」真面目曝光！標誌笑容背後的「傷心人」｜繪本地圖

上次分享了邁克．羅森的《我們要去捉狗熊》，本來想談談他去年才出版的姊妹作《Oh Dear, Look What I Got!》（未有中文版，暫譯《天哪，看我拿到了甚麼！》），畢竟相隔36年再度與海倫．奧森栢莉合作，十分難得。可是，我覺得它的節奏模式相近，卻不如前作精彩，就決定推薦他的另一本神作《傷心書》（Michael Rosen's Sad Book）。

「Nice爺爺」的笑容正好與自傳繪本中的特寫圖相映成趣。網上圖片

這本繪本於2004年出版，與鼎鼎大名的昆汀．布萊克（Quentin Blake，一譯昆丁．布雷克）聯手。布萊克是繪畫羅德．達爾（Roald Dahl）兒童文學系列封面的藝術家，其畫風早已為人所熟知。我以前曾介紹他的作品，就不簡述其背景了。唯一要補充的是，昆汀．布萊克提到他跟文字作者合作時的趣味：「還沒有讀到文章之前，你從來不知道你要畫的是甚麼故事。在進入別人的靈感結晶同時，我們也在創造自己的。」更會不斷問自己：「這角色的外在特徵是否真能帶出主角的內在特性？」我認為昆汀．布萊克很能捕捉到邁克．羅森的神緒。我上次提過最近才發現網上他就是迷因圖「Nice爺爺」本尊，他的笑容正好與這本繪本中邁克．羅森的特寫圖相映成趣。

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《傷心書》的角色是邁克．羅森本人，因為這是他的自傳作品。他的18歲兒子埃迪（Eddie Rosen）在1999年4月某個清晨因病去世，其後他被憂鬱症籠罩。雖然第一頁的特寫圖是個笑臉，但作者自述那是「傷心人」的畫像，他傷心，卻假裝快樂。後面有不少圖畫都用灰色調渲染其喪子之痛，又用溫暖的色彩穿插兒子成長的回憶片段，以及一家相聚的歡樂時光。不論你有沒有生兒育女，都會感到無比哀傷。

「Nice爺爺」的笑容正好與自傳繪本中的特寫圖相映成趣。網上圖片

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邁克．羅森要通過看其他活着的人和追憶逝者，勉強支持自己渡過難關。他特別喜歡過去自己和家人的生日，蠟燭燃點的光圈照出人生重要的記憶。他仍相信「一定會有許多蠟燭」，而事實上卻只有自己孤獨的一支，結局相當耐人尋味，彷彿以後都是這樣悲喜交纏。

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文：大專兼職講師、編輯 黃國軒

本文標題原為〈一定會有許多蠟燭〉。

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