黃國軒 - 原來是他！「Nice爺爺」奪安徒生獎 用國民繪本點燃孩子冒險魂｜繪本地圖

今年，邁克．羅森在波隆那國際兒童書展獲得漢斯．克里斯蒂安．安徒生獎（Hans Christian Andersen Award），看到照片，我才發現網上迷因圖「Nice爺爺」就是他！他正是著名繪本《我們要去捉狗熊》（We're Going on a Bear Hunt）的作者。這本經典之作，我早已看過，卻從來沒有注意作者的樣子。羅森竟是那麼遠又這麼近，風趣又親切。

「Nice爺爺」是著名繪本《我們要去捉狗熊》（We're Going on a Bear Hunt）的作者。網上圖片

繪本文字作者邁克．羅森（Michael Rosen）1946年在英國出生，是詩人、劇作家、兒童小說家，現為倫敦大學金匠學院教育研究系兒童文學教授。他的兒童作品和其他作品已超過200本。繪者海倫．奧森栢莉（Helen Oxenbury）1938年在英國出生，丈夫約翰．伯寧罕（John Burningham）也是著名繪本作家。她的作品還有《十隻手指頭和十隻腳趾頭》和《小寶寶要來了》等。她曾兩度獲得凱特格林威大獎（Kate Greenaway Medal），非常厲害。

《我們要去捉狗熊》在1989年出版，至今已有37年，被譽為英國的國民繪本。自出版後，幾乎所有30歲以下的英國人都看過它。

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故事說的是5個人與一隻狗去獵熊。圖畫上的男子常常被誤以為是父親，但據繪者所說，那其實是大哥，刻意不描繪成年人，是因為成人充滿框架，不像兒童和青年那麼願意冒險。

作者善用聲音形容詞，寫得像童謠，令讀者如親歷其境一般；而圖畫以彩色和黑白頁面交錯夾雜，也富有節奏感。5個人與一隻狗長途跋涉，攀山越嶺，渡過泥沼和森林，克服惡劣的天氣，終於抵達山洞。

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可是，一看到熊，他們才懂得害怕，掉頭就走。最後，繪者用了連環圖的形式處理，增加了壓逼感。這些角色，為了逃避那隻熊，經過所有曾經走過的地方，回家、鎖門，躲在被窩中。那隻熊只好失意地走回去。

雖然結尾說他們害怕得不願再去捉狗熊，但是我相信大部分兒童讀者都會嚷着要再看一遍。也就是說，只要繪本夠有趣、夠驚險，孩子總想再冒險一遍。

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文：大專兼職講師、編輯 黃國軒

本文標題原為〈還要再冒險嗎？〉。

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