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何漢權 - 遊歷湖南回顧歷史 當地出現過哪些名人？｜教育現場

知識轉移
更新時間：15:24 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:24 2026-07-16 HKT

前後到湖南5、6趟，去了，到了，離開了，但總是想再去。歷史序章，第一趟到湖南長沙，夢寐之地就是愛晚亭，中學時代，唸過唐杜牧的詩句，以及清畢沅的文章，都有「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」；更讓筆者注目的是亭上有毛澤東手跡的「愛晚亭」橫匾，亦刻有《沁園春．長沙》，情與義在心間。再移步至嶽麓書院門前，「惟楚有材，於斯為盛」，古往今來，這裏都人才輩出，為湘為國為中華民族，文化與民生的發展，綿延不絕，默默付出貢獻。

天籟巖
天籟巖

上周去了湖南3天，這回並未到愛晚亭、嶽麓書院、張家界等地研學，而是前赴港人並未熟悉的益陽及婁底，一「舊」一「新」的地級市，同樣呈現這兩個城市「小而精」向前發展的潛力與意志力，故事很多，拓展空間很大。全國鋁電解電容器每3個就有一個是益陽製造；黑茶製造、內河中小型船艇製造業等都是赫赫有名。至於婁底經濟開發區的VAMA（華菱安賽樂米塔爾汽車板有限公司），專門生產高端汽車鋼產品，不但是湖南最大的中外合資企業，該公司產品更早已走入世界供應鏈的市場。

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坐高鐵返港前，有幸到天籟寺一行，有緣駐足凝望曾國藩題字「天籟巖」，寺門前有夏啟功手跡「有意燒香何必遠朝南海，真心向善此處便是靈山」。曾國藩的一生，營建湘軍，家國為念，保衛中華文化道統的拳拳赤子心，青燈燭照。

歷史長河，1849年冬，林則徐自雲貴總督任內告病返鄉，途經長沙，約見左宗棠，曉以大義，古今形勢，人物品評，以及西域新疆情勢，海防塞防分析，傾囊相告，是謂「湘江夜話」。左宗棠敢於承擔，1875年向清廷上奏《復陳海防塞防及關外剿撫糧運情形析》，獲朝廷授命收復新疆。1881年，新疆終歸中國，功在千秋。

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1949年，即「湘江夜話」100年後，湖南湘潭人毛澤東在北京天安門城樓莊嚴宣布「中華人民共和國成立」，中國人民從此站起來。翻開湖南卷軸，覺醒年代，歷史在沉思，歷史在永無終止的對話——楚有人才，湘有情義。

文：何漢權

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

本文原標題為〈楚有人才 湘有情義〉。

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