何漢權 - 7.7全民抗戰 中國對二戰勝利有甚麼貢獻？｜教育現場

近世以來，日本軍國主義先後發動兩次對中國的大規模侵略戰爭，第一次是1894年的甲午戰爭，第二次是1931年「九一八事變」開始，連續14年對華的侵略。當中，1937年7月7日於北京市近郊盧溝橋，赤裸裸再發動攻佔，掀起中國軍民全面抗日戰爭，史稱「八年抗戰」。再聯繫西歐1939年希特拉入侵波蘭，歐洲戰幕拉起，實實在在東西兩面的第二次世界大戰，慘烈地展開，生靈塗炭，民眾生存與生活都苦不堪言。

九一八事變

圖為盧溝橋和宛平城城樓。（新華社圖片）

毫無疑問，鐵證如山，中國軍民在兩次世界大戰期間，犧牲慘重，貢獻確是偉大的。姑不論1931年的「九一八事變」，中國已經要獨力面對日益猙獰的日本軍國主義的踐踏，單從1937年7月7日起計的八年全面抗日，中國幾乎全時期獨力抵擋日本龐大侵略兵團暨海陸空先進武器的進攻，較美國早4年，更比蘇聯早8年。

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八年全面抗日戰爭，中國軍民死傷近3000萬，剛萌芽的綜合工業建設，幾乎被毀於一旦，隨着國民政府首都南京陷落，政治、經濟、教育，以及相關的一切硬件建設，能毀的就毀，能遷的就遷，先西走武漢，再西遷到大西南，陪都山城重慶繼續營建，中國是長期孤立無援，卻是絕不屈服，8年以來，牽制了80多萬日軍足陷在中國的戰區，沒有中國軍民築下的血肉城牆，攔擋了日軍佔據下太平洋的澳州，或是直撞中東，從而與納粹德軍配合，併吞埃及。這一戰時局面的開拓，對英美為主的盟軍可於歐洲戰場會戰，擊退希特拉，產生十分重要的戰略作用。當時的英國首相邱吉爾及美國總統羅斯福都曾公開說，如果中國被打垮，歐洲的盟軍處境會十分危險。

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1937年7月7日是中國八年全面抗日戰爭的開始，往後的全民抗戰經歷，傷亡慘重，單單回望1937年12月13日發生的南京大屠殺，以及自1938年2月起，至1944年12月止，長達6年的戰略及地毯式的大轟炸，都足以用國殤及國難稱之，不想回憶，卻未敢忘記。

天佑中華，八年全面抗日戰爭終於成功，中國由國難、國殤年年的悲苦歲月，能走到今天新時代的國家再興起，殊不容易，國民要珍而重之。今天是7月7日，世局是變亂交織，中國有風光獨好的勢頭，但看7．7前後，青燈燭照，家國為念，必須要居安思危。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文原標題為〈7·7 國難 國殤 國興〉

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