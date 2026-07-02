基順學校FPV無人機課程 助SEN生掌謀生科技 捍衛職場尊嚴 接軌「低空經濟」｜專訪

近年，不少學校利用無人機進行STEAM教育，除了主流學校，位於觀塘區、提供特殊教育的中華基督教會基順學校亦積極參與。該校早於2017至18學年已推出無人機課程，今年更與社會企業合作，引入「第一人稱視角」（FPV）無人機，讓學生學習操控、拍攝及偵測冷氣機滴水等實用技能，為日後生涯規劃作好準備。該校的副校長莫家偉強調，「對SEN（特殊教育需要）學生而言，有一份工作就是他們的尊嚴。」

與社企合作 學「揸機」剪片

在教育局「同一課程架構」原則下，莫家偉指，「一般學校學習甚麼，我們的學生都會學習類近的內容，只是老師會作校本調適。」因此，他認為近年各校推動的「無人機教育」，該校學生亦有權利學習，惟課程需要適時調整。今次的FPV無人機課程與社會企業「匯朗服務」合作，由具備專業技術與學能的導師親身向學生示範及講解，更具說服力。「我們的學生多為輕度智障或自閉症患者，其學習模式是『眼見為實』。透過導師的親身示範及說明，同學學習時會更投入。」

該FPV無人機課程結合了資訊及通訊科技科（ICT）及公民與社會發展科的內容，為中四至中六共40名學生（分3組），提供每組共10節課堂。學生可從中學習操控無人機、偵測冷氣機滴水、運用AI剪接短片，以及為影片錄製旁白等知識。然而，對SEN學生而言，學習新科技是一大挑戰。該校資訊及通訊科技主任（項目統籌）李健源分享，部分學生面對轉變時容易緊張，「試過有同學最初排斥外來導師，躲在老師身後甚至找藉口想離開。但在我們從旁協助下，他竟超乎預期主動舉手要求操控無人機，表現令人喜出望外。」

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除了操控技巧，部分學生亦須克服讀寫障礙進行錄音。例如有閱讀能力較弱、但具聽覺型特性的同學，導師會先朗讀內容讓他們模仿。莫家偉憶述一個深刻例子，「最初大家以為一位同學說話不太清晰，但當他完成南丫島風車的導賞旁白後，大家都無法相信那是他的聲音！他的語氣、語速及整個表達方式都很流暢，表現極佳。」李健源補充，期望未來將學生作品上載至社交平台，不僅讓家長和公眾見證學生的潛能，更能提升他們的榮譽感與自信心。「我們最希望他們的能力被僱主及家長看見。」

這課程不僅培養學生對操控無人機的興趣，更與近年新興的「低空經濟」緊密扣連。匯朗服務項目經理鄭福發表示，課程採取遊戲式學習，當學生掌握無人機基本的起降和穿越圈架技巧後，便會進入職場培訓階段。「例如學習控制無人機以Z字形飛行，尋找漏水位置或水渠堵塞點。以往這些工程需要搭棚，現在可藉無人機偵測，這正是配合低空經濟的新興行業。」

擬引進階機 拓創科視野

「對SEN學生而言，有一份工作就是他們的尊嚴。」莫家偉重申。因此，該校一直非常重視高中學生的生涯規劃。他指，傳統上，SEN學生畢業後的職業導向多為餐飲、房務等服務性行業，甚少涉獵科技範疇。他坦言，若不給予學生嘗試新科技的機會，便無法發掘他們的能力底線。「現時社會對無人機速遞、外送及工程助理等職位有需求，我們有責任為學生裝備好相關技能。若待市場出現需求時才去訓練，未免太遲。」

莫家偉總結道，期望這些新興科技課程有助學生畢業後在職場「無縫接軌」。課程完結後，學校計劃舉辦家長講座及學生成果展覽，加深家長對低空經濟等行業的認識，從而鼓勵並支持子女勇敢嘗試新工種。鄭福發亦透露，計劃於下學年進一步引入360無人機及熱感無人機等進階設備，持續擴闊SEN學生的創科視野與職涯出路。

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記者：蘇麗珊 攝影：汪旭峰 部分圖片：受訪者提供

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