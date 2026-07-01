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張瑋宗 - 香港考古發現！以南丫島牙璋為例 讓文物成為教材｜青史劄記

知識轉移
更新時間：19:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-01 HKT

在中國歷史的教與學方面，筆者過往也分享了不少淺見，例如強調學習歷史可以走出課室，在課室以外的空間學習歷史。不過，課室內的學與教還是有不少發揮空間，讓學生和老師有更多互相交流、教學相長的機會。

香港曾出土不少文物

文物成為教材。資料圖片
文物成為教材。資料圖片

經過考古學家多年來的努力，不少考古成果陸續浮現，讓學界對於古人的生活和世界觀有更多的認識。各種陶器、玉器、金屬製品，揭示了古人生活的不同面向。

在教學層面，文物本身亦可以作為教學材料的一部分，讓學生更具體地認識古代歷史發展。筆者將以南丫島出土牙璋為例，與讀者們分享一些個人淺見。

得益於不少考古前輩的努力，香港亦有不少文物出土，讓學生有更多從文物學習歷史的機會。1990年，南丫島大灣出土了屬於國寶級文物的牙璋，推斷大約為3000多年前的物品。牙璋是中國古代的禮器，主要用作祭祀、宮廷禮儀等功能，在典籍中素有記載。

延伸閱讀：黃正彥 - 原始史料的選擇及應用：淺談《史通．採撰》｜青史劄記

在學與教的層面，老師可以引導學生思考牙璋相關的歷史概念，並作一些自學的簡單練習。牙璋和中國先民生活、宮廷禮儀、祭祀文化都有關係。老師可以將學生分成小組，學生可學習善用網上和紙本資料，就特定歷史概念（例如宮廷禮儀文化）蒐集資料，然後在課堂上分享初步成果。在討論過程中，老師可以引導學生如何合理使用史料，分辨網上資料的可信性等基本史學技能。

在這基礎之上，老師也可安排一些探究式的教學活動，加深學生對先民歷史和文化的認識。相信學生也不難發現，南丫島大灣牙璋出土的時候，中間已經有折斷過的痕跡，而且折斷位置附近還有4個小孔。

延伸閱讀：趙梓銘 - 漫步的史觀｜青史劄記

老師可以先就着這些外顯的特點，讓學生分成小組進行討論、提出個人意見。學生可嘗試推斷，為何會有這些小孔和折斷的痕跡，老師亦可以引導學生思考這些特點是否和其禮儀功能有關，培養學生的聯想和分析能力。

可見，文物既是古人歷史文化的縮影，又可作為互動式教學的媒介。教學貴乎互動，古物也能成為現代教學的重要材料。

撰文：青年史學家年獎2019得主張瑋宗

本文標題原為〈文物如何成為教學材料？〉

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張瑋宗簡介:

作者為青年史學家年獎2019得主，國史教育中心（香港）青年組委員，香港大學哲學碩士生（中國歷史與文化課程）。

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